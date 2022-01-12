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Экс-судья Чаус остается под домашним арестом до 3 февраля
15:51 12.01.2022 |
Высший антикоррупционный суд (ВАКС) продлил до 3 февраля меру пресечения в виде домашнего ареста для бывшего судьи Днепровского райсуда Киева Николая Чауса.
"ВАКС продлил меру пресечения в виде домашнего ареста бывшему судье до 3 февраля", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП).
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Даже правдивые рассказы с его уст не будут восприниматься так, как хотелось бы разным политическим игрокам. Потому маловероятно, что откровения Чауса смогут стать катализатором каких-то серьезных процессов. Но и полностью "битой картой" его не назовешь.
9 августа 2016 детективы НАБУ разоблачили Чауса на получении $150 тыс. неправомерной выгоды. В дальнейшем Верховная Рада дала согласие на его задержание и привлечение к уголовной ответственности. Однако, воспользовавшись судейским правовым иммунитетом, подозреваемый судья покинул территорию Украины.
С 16 августа 2016 года судья был объявлен в национальный розыск, а в дальнейшем – в международный розыск.
В феврале 2017 года он был задержан на территории Республики Молдова. Детективы Национального бюро подали ходатайство об экстрадиции Чауса в Украину. Однако в апреле 2021 года появилась информация о якобы его похищении. Местонахождение Чауса было неизвестно до июля 2021 года, когда чиновника обнаружили в одном из сел Винницкой области. 30 июля сотрудники СБУ выехали на место и перевезли экс-судью в центральное управление Службы безопасности.
1 августа детективом НАБУ по согласованию с прокурором САП ОГП подано ходатайство к следователю судьи ВАКС о применении к подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. 3 августа детективы НАБУ задержали Чауча в больнице "Феофания" после того, как СБУ предоставила Национальному бюро информацию о его местонахождении.
4 августа ВАКС суд избрал Чаусу меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, а также обязал сдать загранпаспорта и носить электронное средство контроля (браслет).
6 августа 2021 г. стороне защиты открыли материалы уголовного производства для ознакомления перед направлением обвинительного акта в суд. Действия Чауса квалифицированы по ч.4. ст.368 УК Украины ("принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом, соединенное с вымогательством").
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