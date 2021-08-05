Чаус на паузе. Расскажет ли скандальный экс-судья, кто дал ему отравленную жвачку

Виталий Дяченко / Деловая столица

ВАКС определился с мерой пресечения Николаю Чаусу, - скандальный экс-судья будет круглосуточно сидеть под домашним арестом. Что куда лучше, чем находиться в СИЗО или какой-то глуши в одних трусах и с крестом на шее.

Журналисты ожидали суда по избранию меры пресечения Чаусу 4 августа 2021-го с большими надеждами на жареные подробности его пятилетних мытарств. Тем более, что Ростислав Кравец, адвокат самого востребованного судьи страны, каковым Чаус стал в последние дни, накануне приоткрыл тайну - его подзащитного пытали. "Над ним просто издевались там: 50 дней он был прикован к кровати - там, где он находился, а я считаю, что он находился у украинских спецслужб. Около месяца ему не давали даже мыться, постоянно там включали-выключали свет. Ну, это только немногое из того, что с ним делали", - рассказывал Кравец в эфире одного из телеканалов.

Но суд оказался закрытым. Причем на закрытости заседания настаивали все стороны процесса. Потому прессе так и не удалось услышать откровения Чауса из первых уст. Из того, что просочилось через стены ВАКС, - повесть об отравленной жвачке, которой его якобы угостили перед похищением. Экс-судья также заявил, что против него совершили провокацию и его подставили. Выслушав Чауса и доводы сторон, судья ВАКС принял решение не отправлять своего бывшего коллегу по служению Фемиде в следственный изолятор. Вместо СИЗО тот будет находиться под круглосуточным домашним арестом. В САП хотят подать апелляцию, однако, учитывая состояние здоровья подозреваемого и политическую составляющую вокруг этого дела, скорее всего апелляцию не удовлетворят. Тем более, Чаус не бегал от следственных органов и раньше - его просто воровали у них из-под носа.

Как будет развиваться ситуация дальше? Для начала посмотрим на нее с точки зрения внешней и внутренней политики. Перед встречей Владимира Зеленского с Джо Байденом, намеченной в Вашингтоне на 30 августа, украинская власть активно подчищает "хвосты" - неудобные для официального Киева темы. Здесь не только принятие законов, необходимых для продолжения судебной реформы, на которой наши американские партнеры делают особый акцент, но и сглаживание скандала с Чаусом. Напомним, президент Зеленский провел кадровые перестановки в Службе внешней разведки, уволив людей, на которых упала тень в связи с похищением Чауса из Молдовы. Другой важный момент - СБУ и НАБУ больше не воюют за Чауса. История с вывозом экс-судьи из Винницкой области, где его обнаружили, в столицу и попытки спецназа НАБУ отбить клиента у эсбэушников стала самой яркой в конце июля. Правда, со знаком минус для обеих структур. Сейчас Чаус будет сидеть под домашним арестом и охраной СБУ, а набушники смогут проводить с экс-судьей необходимые процессуальные действия. И если в Вашингтоне спросят, что у вас с коррупцией, Зеленский покажет красивую картинку, как две силовые структуры показательно сотрудничают по делу Чауса.

Несколько иначе это выглядит во внутренней политике. Как бы ни старались в президентском Офисе понемногу спускать скандал на тормозах, очень многим невыгодно, чтобы Чаус исчез из повестки дня. Для оппозиции это новый вариант "вагнергейта", поскольку незаконный вывоз человека из другой страны - международный скандал. Плюс к тому, рассказ адвоката Кравца о пытках его подзащитного. Можно прогнозировать, что с началом нового политического сезона будут попытки создать ВСК Верховной Рады по расследованию факта похищения Чауса из Молдовы и его незаконному содержанию на протяжении 4 месяцев в Украине. Такую следственную комиссию, очевидно, не создадут, но разговоры о ней будут. И будут всплывать новые подробности в этом деле. Здесь очень важно - заговорит ли сам Чаус.

Сейчас создается впечатление, впрочем, может и ошибочное, что он хочет, чтобы все поскорее закончилось. Как бы кто не относился к этому человеку и его былым прегрешениям, но из его жизни выпали пять лет. Он остался без работы, им играют в политику. Потому нельзя исключать, что Чаус пойдет на сотрудничество со следствием по делу, которое против него ведет НАБУ, но о том, как его вывозили в Молдову и привозили назад, предпочтет не распространяться. Особенно о втором. В обмен на гарантии его выхода на свободу и возвращения к нормальной жизни.

Другой вариант - Чауса дальше будут использовать то против Порошенко, то против Зеленского. Убедив, например, в том, что только с ореолом "жертвы двух режимов" он сможет в перспективе отсудить солидную компенсацию от государства за годы мытарств. Как здесь не вспомнить недавнее заманчивое предложение экс-главы ОП Андрея Богдана помочь Чаусу в обмен на "сдачу всех". "Осень придет, обоих посадим!", написал Богдан. Вероятно, под словом "обоих" имеются в виду пятый и шестой президенты.

Что выберет для себя Чаус, сказать сложно. С одной стороны, он является носителем важной информации, с другой же экс-судью превратили в карнавального Петрушку, так что даже правдивые рассказы с его уст не будут восприниматься так, как хотелось бы разным политическим игрокам. Потому маловероятно, что откровения Чауса смогут стать катализатором каких-то серьезных процессов. Но и полностью "битой картой" его не назовешь.