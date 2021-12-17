Финансовые новости
- |
- 17.12.21
- |
- 17:22
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Железняк намерен обжаловать в суде избрание Устиновой главой фракции «Голос»
16:40 17.12.2021 |
Народный депутат Ярослав Железняк намерен обжаловать в суде избрание народного депутата Александры Устиновой руководителем фракции "Голос".
"Вчера мы узнали, что некий адвокат из Днепра подал иск в Печерский районный суд касательно отмены положения о фракции партии "Голос". Оказывалось давление на судью, давил соответственно Андрей Ермак и вся "рать" Офиса президента для того, чтобы в нарушение сроков получить определение суда... Сразу же так получилось, что Александр Корниенко (первый вице-спикер - ИФ) получил решение фракции, которое я не подписывал, об объявлении того, что якобы Александра Устинова (член фракции "Голос", глава объединения "Справедливость" - ИФ)... и Юлию Клименко назначить главой и заместителем главы фракции... Мы этого не признаем: будем подавать в суд соответствующие уголовные дела, в том числе и на господина Корниенко..." - заявил Железняк журналистам в кулуарах парламента в пятницу.
В свою очередь глава партии "Голос" Кира Рудык отметила, что аппарат Рады не может пока предоставить их политсиле и фракции упомянутое определение суда, а само дело было зарегистрировано в Окружном административном суде Киева якобы полчаса назад.
"На данный момент никаких документов нам не предоставили и мы видим, что это решение исключительно политическое, а поэтому не имеет юридической силы", - добавила она.
Как сообщалось, первый вице-спикер парламента Александр Корниенко на заседании 17 декабря объявил о том, что народный депутат Александра Устинова возглавила фракцию "Голос" в Верховной Раде, а ее заместителем избрана Юлия Клименко.
Ранее фракцию возглавлял Ярослав Железняк, а его заместителем был Роман Костенко.
Статьи по теме:
24.09.21 Проект Притула: На какие планы Банковой намекает поддержка «Голосом» закона об олигархах
Часть депутатов "Голоса", взбунтовавшаяся против Киры Рудик и Ярослава Железняка, обвинила их в сотрудничестве с Банковой. А вчера именно обвинители поддержали президентский закон об олигархах.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|«Запуганный человек с комплексом Наполеона». Откуда пошла волна обсуждения психики Зеленского
|Под знаком тройки. Почему саммит Восточного партнерства оказался успешным для Украины
|«Боевое дежурство». В материалах российского суда признается – на Донбассе есть войска РФ
|Дело на $2 млрд. Зачем Зеленский решил ввязаться в войну с профсоюзами
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|Мебель в стиле лофт легко купить на VоV.Furniture
В РУБРИКЕ
|Железняк намерен обжаловать в суде избрание Устиновой главой фракции «Голос»
|Корниенко объявил о смене руководства фракции «Голос»: ее возглавила Устинова, заместитель - Клименко
|Шольц призвал не увязывать «Северный поток - 2» с деэскалацией у границ Украины
|«Запуганный человек с комплексом Наполеона». Откуда пошла волна обсуждения психики Зеленского
|Под знаком тройки. Почему саммит Восточного партнерства оказался успешным для Украины
|«Боевое дежурство». В материалах российского суда признается – на Донбассе есть войска РФ
|Сергей Гармаш о том, что делать с проектом закона о переходном периоде на Донбассе
Это интересно
|Apple выпустила Android-приложение для поиска трекеров AirTag
|Oppo представила смарт-очки Air Glass с функциями умных часов и переводчиком
|В BMW объяснили, почему назвали новый большой кроссовер XM, а не X8
|Хакеры впервые за три года украли деньги банка с его корсчета в российском ЦБ
|США покроет сеть из полумиллиона зарядок для электрокаров
|Уязвимости в миллиардах модулей Wi-Fi и Bluetooth позволяют красть пароли и данные
|Космические силы США проверяют готовность противостоять атакам на спутники