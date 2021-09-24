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Проект Притула: На какие планы Банковой намекает поддержка «Голосом» закона об олигархах
09:08 24.09.2021 |
Часть депутатов "Голоса", взбунтовавшаяся против Киры Рудик и Ярослава Железняка, обвинила их в сотрудничестве с Банковой. А вчера именно обвинители поддержали президентский закон об олигархах. По информации наших источников, это может быть многоходовка, цель которой - создание нового политического проекта.
Одиннадцать "голосят" - те, которые входят в межфракционное объединение "Справедливость", из 18 присутствующих в зале членов фракции "Голоса" проголосовали за антиолигархический закон Владимира Зеленского. Всего этот документ поддержали 279 депутатов, то есть, и без этих 11 он проходил. Зачем же тогда им было сознательно подвергаться такому скандалу?
Частично это проясняют события, которые разгорелся после голосования. Председатель фракции "Голос" Ярослав Железняк обвинил коллег в сговоре с властью. "Я надеюсь, что после этого ни у кого не будет сомнений, что Роман Лозинский, Александра Устинова, Юлия Клименко, Ярослав Юрчишин, Галина Васильченко, Наталья Пипа и другие коллеги, которые входят в МФО "Справедливость", сейчас представляют фактически власть, которые покусились на какие-то плюшки, наверное, от власти, каки-то должности. И сейчас мы увидим, как они дальше буду изображать, что это была их принципиальная позиция", - подчеркнул он. И обвинил двух - Васильченко и Пипу - в получении 20 млн на их мажоритарных округах. Железняку ответила Устинова: "Голос" обещал избирателям борьбу с олигархами, поэтому они не имели права не голосовать за этот закон.
Однако существует предположение, что в этой ситуации и Железняк, и представители другой стороны не говорят всей правды. Ведь, как подсчитали в Комитете избирателей Украины, за два года работы нынешнего состава Верховной Рады "слуги" большинство законов проголосовали совместно с депутатской группой "Доверие" и фракцией "Голос". То есть, со "слугами" голосовала и вся фракция, и каждая из враждующих ее частей. За деньги они это делали, или просто на одной волне с монобольшевиками - уже нюансы.
Интереснее сейчас другое. Как сообщают источники Depo.ua, вчерашнее поведение МФО "Справедливость" может быть связано с тем, что у Банковой на этих депутатов есть планы как на группу поддержки Сергея Притулы. По нашим данным, скоро должны начаться или уже идут переговоры представителей власти с Притулой, которого на Банковой видят как еще одного несистемного политика, способного отобрать у оппозиции часть национал-патриотических избирателей.Тут стоит вспомнить, что Притула на прошлогодних мэрских выборах в Киеве занял третье место, получив 7,87%. Это хороший показатель. Но, кроме того, во многом благодаря его имени, в Киевсовет попала и партия "Голос".
В подтверждение этой версии может свидетельствовать и то, что Притуле стали замерять социологию. Так, в одном из недавних опросов, проведенных группой "Рейтинг" (эксперты отмечают, что цифры, которые обнародуют в последнее время эти социологи, выставляют президента и его команду в хорошем свете), есть "условная партия Притулы", и не просто есть, а у нее уже 3,2%. Откуда, если самой партии нет? Напрашивается ответ, что делаются замеры, насколько такой проект способен взлететь. Узнаваемость Притулы как телезвезды очень высока, его также хорошо знают как волонтера. А если учесть, что украинский избиратель находится в постоянном поиске нового фаворита, Притула - это вполне дееспособный политический проект.
О намерениях создать свою партию говорит и он сам. На днях шоумен гостил на Волыни, где во время встречи с местной общественностью, преимущественно молодежью, заявил, что формирует новую политсилу, чтобы принять участие в следующих парламентских выборах. "Я езжу по Украине, чтобы побудить людей идти в политику. Я приступил к формированию новой политсилы и через несколько лет приму участие в парламентских выборах. И сейчас ищу людей в регионах", - цитирует Притулу одно из местных изданий.
Почему подобная политическая сила может быть выгодна президентскому Офису, и почему депутаты "Голоса", которые симпатизируют Притуле, поддержали вчера закон об олигархах? Сначала о последних. Распри в "Голосе" негативно влияют не только на судьбу этого политпроекта, но и на связанных с ним депутатов. Поэтому им может быть безразлично, из какой они "голосовой связки", дальнейшие перспективы в политике, очевидно, все меньше связываются с их нынешней партией. И те, кто побил горшки с нынешними лидерами "Голоса", вполне могут стать бок о бок с Притулой. В его новой политсиле. Поэтому, если Банковая действительно интересуется сотрудничеством с Притулой, а Притула - сотрудничеством с Банковой, вчерашнее голосование выглядит понятнее.
Зачем "условная партия Притулы" Офису Президента? Ей по силам отобрать у оппозиции часть национал-патриотических избирателей, тех, кому неприятно голосовать за "слуг", и не хочется за "ЕС". Есть и еще один плюс: ни Притула, ни "условные партийцы", среди которых, возможно, окажутся нынешние нардепы из "Справедливости", а еще несколько лет назад - общественные активисты из грантовых организаций, скорее всего не будут агрессивно критиковать Зеленского и его команду. Это вполне укладывается в образ "конструктивной оппозиции". Которая, попав в парламент, пожалуй, будет голосовать с президентской фракцией не менее часто, чем сейчас это делает "Голос".
И, последнее. Если в национал-патриотической идеологической нише у власти есть сильные на перспективу фигуры, такие как Притула, то будет ли содействовать ОП появлению подобных лидеров и в "ватной" нише? Если нет, тогда это будет выглядеть так, что намеренно дробится именно проукраинский и прозападный электорат.
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