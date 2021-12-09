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Итальянский суд окончательно оправдал Маркива
Верховный кассационный суд Италии полностью оправдал украинского нацгвардейца Виталия Маркива.
Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет активист украинского общества в Италии Олесь Городецкий.
"В деле Маркива поставлена точка. Все иски отклонены. Решения Миланского суда оставили в силе. Ура!" - пишет он на своей странице в facebook.
Нацгвардейца Виталия Маркива задержали в Италии летом 2017 года. Его обвинили в причастности к гибели в 2014 году во время боевых действий в Славянске итальянского фотокорреспондента Андреа Рокелли.
В июле 2019 года суд города Павия приговорил Маркива к 24 годам заключения. Однако в ноябре 2020 года Апелляционный суд в Милане полностью оправдал его.
Сторона обвинения подала кассацию, воспользовавшись пунктом судебного решения, в котором утверждается, что причиной смерти Рокелли был обстрел с украинской стороны.
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