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Зеленский назначил Ростислава Шурму заместителем главы Офиса президента
18:15 23.11.2021 |
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении заместителем руководителя Офиса президента Ростислава Шурмы.
Соответствующий документ №592/2021 обнародован на сайте главы государства.
Шурма на должности будет отвечать за экономический блок деятельности Офиса президента, сообщает пресс-служба главы государства.
"Среди приоритетных задач - подготовка программ стимулирования экономического развития и повышения энергоэффективности", - подчеркнул Шурма.
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Если сейчас в противодействии рискам энергетического кризиса и сложной экономической ситуации Шурма себя хорошо проявит, он может стать реальным кандидатом на пост премьер-министра.
Ростислав Шурма - в прошлом генеральный директор ПАО "Запорожсталь" (с 2012 по 2019 годы). На парламентских выборах 2019 года баллотировался в Верховную Раду в составе партии "Оппозиционный блок" (№6 в списке).
21 мая 2021 года указом президента № 209/2021 был назначен членом Наблюдательного совета ГК "Укроборонпром".
Как сообщалось, заместитель главы Офиса президента Юлия Свириденко на заседании Верховной Рады 4 ноября 2021 года была назначена первым вице-премьером - министром экономики Украины.
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