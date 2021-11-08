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Владимир Фесенко: Шурма поможет Зеленскому воевать с Ахметовым
11:29 08.11.2021 |
Как Офис президента будет использовать Ростислава Шурму на должности заместителя руководителя, "ДС" поговорила с политологом Владимиром Фесенко.
"ДС" Несколько дней назад появилась информация, что заместителем руководителя ОП вместо перешедшей в Кабмин Юлии Свириденко будет назначен Ростислав Шурма, который долгие годы работал у Рината Ахметова. Ермак вряд ли подбирал заместителя лично. Кто мог "сосватать" ему Шурму?
В.Ф. Он уже довольно давно не работает у Ахметова и даже в плохих отношениях с ним. А рекомендации наверняка были с разных сторон. Ну а о самом Шурме, как об одном из самых талантливых молодых менеджеров, еще когда он был директором "Запорожстали", я услышал лет пять назад. У него давно уже репутация одаренного управленца. Поэтому, думаю, нашлось немало людей, которые порекомендовали Ермаку этого человека.
"ДС" Чем бывший менеджер Рината Ахметова так ценен для ОП?
В.Ф. Его пригласили к сотрудничеству, возможно, по двум причинам. Во-первых, есть риск энергетического кризиса и власти нужен сильный антикризисный менеджер, который бы страховал правительство от кризисных ситуаций. Во-вторых, это человек, который хорошо знает, как работает бизнес-империя Ахметова и который может ей противостоять, потому что война Ахметова с Зеленским уже началась. Правда, пока еще не началась война Зеленского с Ахметовым. Поэтому нужны кадры, хорошо знающие, как можно противостоять Ахметову.
"ДС" Сергей Лещенко утверждает, что Шурму собирались назначить в руководство УЗ и тщательно проверяли на связи с Ахметовым. Но еще его отец Игорь Шурма - давний соратник Виктора Медведчука. Проверяли ли Шурму на предмет связей с Медведчуком?
В.Ф. Старший Шурма был у Медведчука еще в начале 2000-х, при Кучме, потом долгое время работал на Кернеса, был депутатом харьковского горсовета, потом к Медведчуку вернулся. Но надо учитывать, что его сын, о котором идет речь, фигура уже давно самостоятельная. К тому же примеры конфликтов отцов и детей в нашей политике не единичны. Вспомнить хотя бы бывшего мэра Одессы Алексея Костусева и его сына Алексея Гончаренко. Поэтому отца и сына в данном случае я бы не отождествлял. К тому же младший Шурма, насколько я знаю, вообще аполитичен. На последних выборах мэра Запорожья он занимал особую позицию, в процессе особо не участвовал. Но самое главное, что Шурма талантливый менеджер, каких в ОП точно не хватает.
"ДС" С Зеленским уже работает несколько чиновников с весьма неоднозначной репутацией - Руслан Демченко, Олег Татаров, теперь вот сын соратника Медведчука. Они действительно такие незаменимые специалисты, что имиджевые потери от работы с ними нивелируются их эффективностью?
В.Ф. Татаров - это совсем другое. Ему вообще все довольно все равно, он человек без убеждений. Это не какой-нибудь истый пророссийский политик типа Мураева, или с большими политическими амбициями и антимайданной позицией, как Добкин. Это идеологически заточенные политики. Татарову же, на мой взгляд, безразлична идеология, он готов служить любому, кто у власти. Он истово поддерживал Януковича, когда тот был президентом. Как только власть поменялась, он уже был замом херсонского губернатора и членом БПП. Таким конъюнктурщикам не главное, кому именно служить. У Татарова, кстати, тоже репутация сильного менеджера, использующего свои хорошие связи в правоохранительном секторе для разруливания различных ситуаций. Ну а младший Шурма давно себя проявил человеком, занимающимся экономикой, хозяйством, который не играет в политику. Думаю, что никаких имиджевых потерь от назначения Шурмы не будет.
"ДС" Говорят, для Шурмы место в ОП может стать транзитным на пути в премьерское кресло. Возможен ли такой вариант? При каких условиях?
В.Ф. Если сейчас в противодействии рискам энергетического кризиса и сложной экономической ситуации Шурма себя хорошо проявит, он действительно может стать реальным кандидатом на пост премьер-министра. Но пока я бы не спешил с выводами. У нас было столько претендентов на роль премьера, и одного из них как раз только уволили на днях. Но если стране удастся избежать серьезного энергетического кризиса, и Шурма этому поможет, его ставки резко возрастут.
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