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Миссия ОБСЕ возобновила деятельность со своей базы в Горловке
08:54 19.10.2021 |
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ возобновила патрулирование со своей передовой патрульной базы в Горловке, сообщается в Оперативном отчете СММ ОБСЕ № 22/2021 на сайте организации.
"В 15:40 18 октября команда Миссии отметила, что ранее зафиксированные навесной замок и цепь убрали с автомобильных ворот передовой патрульной базы (ППБ) Миссии в н. п. Горловка (неподконтрольный правительству, 39 км к северо-востоку от Донецка) и что эти ворота были открыты. Перед зданием ППБ наблюдатели видели ранее установленную палатку, однако не зафиксировали людей и транспортных средств поблизости. Команда СММ покинула ППБ Миссии для осуществления патрулирования и вернулась в 16:03", -указано в отчете.
Как сообщалось, незаконные вооруженные формирования с 17 октября не выпускали двух сотрудников СММ ОБСЕ из помещения передовой патрульной базы во временно оккупированной Горловке и требовали освобождения задержанного 13 октября Вооруженными Силами Украины члена НВФ, гражданина России Андрея Косяка в районе Золотого. Соответствующий приказ отдал так называемый "мэр" города.
Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу расценивает удержание наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в помещении передовой патрульной базы во временно оккупированной Горловке (Донецкая обл.) как захват их в заложники.
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