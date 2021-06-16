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Милованов возглавил комиссию по отбору руководителя Бюро экономической безопасности
23:16 15.06.2021 |
Экс-министр экономики, а ныне - советник главы Офиса президента Андрея Ермака и президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов возглавил конкурсную комиссию по отбору руководителя Бюро экономической безопасности (БЭБ), которое должно сконцентрировать полномочия по расследованию экономических преступлений.
Об этом Милованов сообщил на своей странице в сети Facebook.
"Сегодня состоялось первое заседание конкурсной комиссии по отбору руководителя Бюро экономической безопасности... Меня избрали председателем комиссии, Галину Шевченко - секретарем", - сообщил экс-министр.
Он уточнил, что подача документов от кандидатов на должность главы БЭБ продлится до 20:00 7 июля.
"То есть три недели. Закон требует не менее недели. Комиссия также рассматривала возможность принимать документы один месяц. Но БЭБ должен полноценно работать уже в начале осени. Поэтому каждая неделя важна - новому руководству также необходимо время для формирования службы. Условия конкурса, объявление, сроки - все будет опубликовано в ближайшие два дня", - сообщил Милованов.
Как сообщалось, ранее Тимофей Милованов возглавил наблюдательный совет государственного концерна "Укроборонпром", а также госпредприятие "Национальный фонд инвестиций Украины".
При этом за день до назначения Милованова в набсовет "Укроборонпрома" дочернее предприятие концерна - "Спецтехноэкспорт" - заключило соглашение с ООО "Киевская школа экономики и менеджмента" о предоставлении услуг по проведению рыночных исследований стоимостью 1,68 млн грн. Милованов отрицал наличие конфликта интересов при заключении этого контракта, но в итоге после общественного резонанса заявил, что КШЭ откажется от оплаты за выполнение этого заказа.
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Обновленный наблюдательный совет госконцерна «Укроборонпром» на первом заседании 1 июня избрал главой Тимофея Милованова и обратился к гендиректору концерна с просьбой подготовить план трансформации концерна.
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Никакие данные о предмете исследований в отчете не обнародованы. Только указан срок оказания услуг - до 1 октября 2021 года.
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