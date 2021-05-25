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«Укроборонпром» заказал у КШЭ исследование за 1,7 млн за день до назначения Милованова в наблюдательный совет концерна
13:04 25.05.2021 |
Предприятие "Спецтехноэкспорт" (входит в концерн "Укроборонпром") 20 мая заказало у ООО "Киевская школа экономики и менеджмента" услуги по проведению рыночных исследований стоимостью 1,68 млн грн.
Об этом сообщило издание "Наші гроші" со ссылкой на данные "Прозорро".
Никакие данные о предмете исследований в отчете не обнародованы. Только указан срок оказания услуг - до 1 октября 2021 года.
Аванс в размере 30% должны выплатить в течение трех банковских дней после подписания договора, а оставшиеся 70% стоимости - в течение пяти банковских дней после предоставления услуг.
Другие детали заказа в отчете не сообщаются.
Заказ сделан за день до того, как президент Украины Владимир Зеленский указом от 21 мая ввел в состав наблюдательного совета "Укроборонпрома" Тимофея Милованова, который является президентом Киевской школы экономики.
Директором ООО "Киевская школа экономики и менеджмента" является Виталий Гордуз, финансовый директор университета "КШЭ".
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