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20% украинцев считает инициативу Зеленского по деолигархизации искренним стремлением к справедливости – опрос
16:57 09.06.2021 |
35,7% украинцев расценивают намерения президента Украины Владимира Зеленского провести деолигархизацию в стране популистским шагом с целью повышения собственного рейтинга, свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Центром социальных и маркетинговых исследований Socis c 28 мая по 3 июня 2021 года.
При этом 20,1% опрошенных считают, что эта инициатива является искренним стремлением к справедливости, а 11,4% - шагом, который позволит Украине стать успешной.
12,9% опрошенных считают, что такие намерения являются попытками Зеленского и его окружения перераспределить собственность и самим стать олигархами, и еще 8,8% расценивают это, как попытку взять под свой контроль принадлежащие олигархам телеканалы.
4,7% респондентов дали другой ответ, а 17,9% затруднились с ответом или отказались отвечать.
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Респондентам также задавался вопрос, поддерживают ли они баллотирование Зеленского на второй срок. В целом, 37% респондентов поддерживают баллотирование действующего президента на второй срок, не поддерживают - 54,5%.
В ходе исследования методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing) с использованием планшетов было опрошено 2000 респондентов во всех подконтрольных правительству регионах страны. Статистическая ошибка выборки: +/- 2,4%.
Как сообщалось, президент Украины внес в Верховую Раду законопроект "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)" 2 июня, он был зарегистрирован под №5599. Его текст был опубликован на сайте парламента на следующий день.
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