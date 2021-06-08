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Зеленского на президентских выборах готов поддержать каждый пятый украинец – опрос КМИС
10:42 08.06.2021 |
В случае проведения президентских выборов в ближайшее время, действующий глава государства Владимир Зеленский получил бы около 21,8% голосов избирателей, свидетельствуют результаты социологического исследования "Общественно-политические настроения Украины", проведенного Киевским международным институтом социологии.
"В случае участия в выборах... действующий президент получил бы 21,8% среди всех респондентов, и 27,3% среди тех, кто собирается голосовать и определился с выбором", - сообщают в КМИС.
Там отмечают, что при этом, респондентам также задавался вопрос, поддерживают ли они баллотирование В. Зеленского на второй срок. В целом, 37% респондентов поддерживают баллотирование действующего президента на второй срок, не поддерживают - 54,5%.
На втором месте в президентском рейтинге - пятый президент и народный депутат Петр Порошенко, за которого проголосовали бы 11,7% среди всех респондентов и 14,6% среди тех, кто определился с выбором.
На третьем месте - Юлия Тимошенко с показателями, соответственно, 9,5% и 11,9%, четвертое место делят с примерно одинаковой поддержкой Игорь Смешко (7,6% и 9,5%) и Юрий Бойко (7,3% и 9,2%). Другие кандидаты имеют поддержку ниже 5% среди всех респондентов.
Социологическое исследование проводилось с 27 мая по 1 июня 2021 года Киевским международным институтом социологии (КМИС). Методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (случайной генерацией телефонных номеров) с квотным отбором опрошено 2000 респондентов, проживающих на подконтрольной правительству территории Украины. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины.
Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% - для показателей, близких к 10%, 1,1% - для показателей, близких к 5%.
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