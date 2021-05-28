Прокуроры Молдовы попросили Украину помочь в расследовании похищения Чауса

Молдавские прокуроры обратилась к украинским коллегам за правовой помощью в расследовании похищения екссудди Николая Чауса.

Об этом стало известно молдовскому изданию NewsMaker, пишет "Европейская правда".

Кроме информации о 12 гражданах Украины и еще двух сотрудниках украинского посольства в Молдове, прокуроры по борьбе с оргпреступностью попросили украинских коллег "в случае установления местонахождения" Чауса признать его потерпевшим и допросить по делу о похищении, пишет издание.

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Также прокуроры запросили информацию о двух автомобилях Toyota Rav 4, которые пересекали границу с Молдовой.

Прокуроры несколько раз подчеркнули, что речь идет о деле, не связанном с политическим преследованием. Кроме того, они попросили уточнить, расследует ли Украина обстоятельства похищения Чауса.

Кроме того, прокуроры попросили срочно рассмотреть их запрос, пока не уничтожены следы преступления.

Издание отмечает, что имена четырех человек из запроса уже фигурировали в журналистских расследованиях. Речь идет о Эдуарде Ставицком, Алексее Нечаеве, Алексее Сотникове и Юрие Коваленко.

Напомним, 17 мая пропавший в Молдове украинский экс-судья Николай Чаус опубликовал видео в соцсети, где заявил, что планирует вернуться в Украину, и опроверг, что его похитили в 2021 году. Адвокат и семья судьи считают, что слова Чауса недобровольные и его взяли в плен.

Между тем журналисты-расследователи RISE.Moldova в сотрудничестве с украинским "Слідство.інфо" опубликовали серию материалов, в которых приводят доказательства того, что вероятные участники похищения Чауса могут быть связаны с украинской разведкой.