Сам себя похитил? Чем опасно дело Чауса для Зеленского

Юрий Вишневский / Деловая столица

"Признательные видеопоказания" Чауса нужны Банковой, чтобы бить по Порошенко и чтобы отвести подозрения от себя.

Скандал вокруг похищения в Молдове украинского экс-судьи Николая Чауса обещает стать долгоиграющим. Уже понятно то, что Банковая не смогла его замять и теперь будет стараться избежать ответственности.

Поэтому, прежде чем углубляться в подробности этой истории, оценим ее политический вес. Он измеряется в годах тюрьмы, ведь речь идет о похищении человека и полуторамесячном незаконном удержании его в неволе.

Три статьи за одного Чауса

В Уголовном кодексе есть три статьи, которые имеют прямое отношение к данной истории. В частности, статья 332 «Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины» говорит о лишении свободы на срок от семи до девяти лет с конфискацией имущества, если действия совершены организованной группой.

Кроме того, есть две статьи о похищении человека: 146 и 146-1. Статья 146 предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет за незаконное лишение свободы или похищение человека, если оно совершено организованной группой.

Понятно, что похитить Чауса и вывезти его за пределы Молдовы было под силу только организованной группе. Участникам этой группы светит от 5 до 10 лет тюрьмы каждому. Вероятно, найдутся желающие пойти на сделку со следствием, чтобы скостить себе срок. В таком случае следствию, наверное, будет не очень трудно выйти на тех, кто стоял над исполнителями.

Статья 146-1 называется «Насильственное исчезновение». В ней речь идет о действиях, совершенных представителями государства. В примечании к статье указано, что под представителем государства в ней следует понимать должностное лицо, а также лицо или группу лиц, действующих с разрешения, при поддержке или с согласия государства.

Так вот, часть первая этой статьи гласит, что арест, задержание, похищение или лишение свободы человека в любой другой форме, совершенное представителем государства, с последующим отказом признать факт такого ареста, задержания, похищения или лишения свободы человека в любой другой форме или сокрытием данных о судьбе такого человека или месте пребывания - наказываются лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

А часть вторая говорит, что издание приказа или распоряжения о совершении действий, указанных в части первой настоящей статьи, или непринятие руководителем, которому стало известно о совершении этих действий его подчиненными, мер для их прекращения и несообщение компетентным органам о преступлении - наказывается лишением свободы на срок от пяти до семи лет.

Можно допустить, что при похищении Чауса имел место эксцесс исполнителя. Ну то есть что высокое начальство не давало прямого указания похищать Чауса и само было в шоке, когда узнало о похищении. Так вот, согласно ч.2 ст.146-1 высокое начальство все равно должно сесть на срок от 5 до 7 лет за то, что не отдало немедленно приказ об освобождении похищенного и не инициировало уголовное производство по факту похищения.

История с предысторией

Предыстория этого дела началась пять лет назад, когда НАБУ объявило о намерении задержать судью Днепровского суда Киева Николая Чауса якобы за получение взятки. В сентябре 2016-го Верховная Рада разрешила задержать судью, но к тому моменту его уже не было в Украине. В 2017-м он объявился в Молдове и обратился к властям этой страны с просьбой о политическом убежище. Ему отказали, но он опротестовал решение властей в суде.

Разбирательство в судебных инстанциях затянулось на четыре года. Украинские правоохранители неоднократно обращались в Молдову с запросами о высылке Чауса, но поскольку у него был статус лица, попросившего убежища, власти Молдовы отказывались его депортировать. При этом он мог свободно путешествовать по стране и выезжать за границу.

Это была предыстория. А история началась 3 апреля 2021 г., когда адвокат Чауса Юлиан Балан сообщил, что группа неизвестных вооруженных мужчин похитила Чауса в центре Кишинева. В полиции Кишинева подтвердили эту информацию и сообщили о возбуждении уголовного дела.

5 апреля министр внутренних дел Молдовы Павел Войку рассказал, что Чауcа похитили иностранные граждане (то есть не граждане Молдовы). Они уже покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу. Войку сообщил о первых результатах расследования: «У нас только один задержанный. Но мы уже нашли машины, которыми пользовались похитители, собрали отпечатки пальцев, нашли их переписку, установили личности некоторых похитителей и их маршрут».

8 апреля журналисты-расследователи из Украины («Слідство.Інфо») и Молдовы (RISE Moldova) обнародовали копии паспортов десяти человек, которых правоохранители в Молдове проверяют на причастность к возможному похищения судьи. По данным журналистов, все они являются гражданами Украины и по меньшей мере двое из них напрямую связаны с Главным управлением разведки Минобороны, а еще один - уволенный чиновник Национальной полиции.

9 мая при въезде в Молдову был задержан еще один подозреваемый. На следующий день, по информации Генпрокуратуры Молдовы, прокуроры выдвинули ему обвинение в «обеспечении и организации деятельности группы людей, которые непосредственно осуществляли похищение» Чауса.

Международный скандал

История быстро вышла на уровень международного скандала. Еще 9 апреля парламент Молдовы создал комиссию по расследованию обстоятельств похищения Чауса. В состав комиссии вошли девять депутатов от всех парламентских фракций.

Молдавская полиция на основании собранных улик предположила, что вывоз Чауса осуществлялся на машине военного атташе Украины в Молдове. 13 апреля молдавский сайт NewsMaкer обнародовал содержание докладной записки, направленной в МИД Украины из украинского посольства в Кишиневе. В документе говорится, что 9 апреля посол Марко Шевченко встретился с госсекретарем министерства иностранных дел Молдовы Думитру Соколаном, который передал ему ноту с просьбой снять дипломатический иммунитет с военного атташе украинского посольства Сергея Сметанюка для «уголовного преследования и привлечения к ответственности». В ноте также запрашивается разрешение на проведение обыска и поиска улик в автомобиле посольства, закрепленном за Сметанюком. Посол также сообщил в докладной записке, что Соколан уведомил его о том, что президент Молдовы Майя Санду дважды пыталась связаться с Владимиром Зеленским, но «это не удалось не по вине молдавской стороны».

21 апреля дело об исчезновении Чауса прокомментировал министр иностранных дел, и.о. главы правительства Молдовы Аурелиу Чокой. В интервью телеканалу Prime он заявил, что Кишинев «направил в Киев официальную ноту с просьбой разрешить осмотреть транспортное средство, на котором Чауса предположительно вывезли с территории Молдовы, и поискать улики, которые могли бы это подтвердить».

22 апреля новые подробности обнародовали журналисты «Слідство.Інфо» и RISE Moldova. «Николая Чауса похитили в обед 3 апреля на старом белом Форде. По данным молдавской полиции, его быстро пересадили в Мерседес, а затем в другой автомобиль, который принадлежит посольству Украины в Молдове. Камеры наблюдения зафиксировали, как автомобиль на дипломатических номерах двигался в сторону украинской границы. Нашим коллегам удалось получить видео с пограничного городка Отач, где видно, как посольская машина примерно в 15:30 поворачивает в пункт пропуска. Автомобиль покинул Молдову в 15:40. За ее рулем был военный атташе украинского посольства Сергей Сметанюк. А уже через несколько минут после посольской машины страну пешком покинули и те двое украинцев, которые, по нашим данным, связаны с Главным управлением разведки Минобороны. В тот же день из Молдовы выехала еще одна группа украинцев, которых проверяют на причастность к похищению судьи Чауса», - сообщило «Слідство.Інфо».

Решающее доказательство

17 мая и.о. главы правительства Молдовы Аурелиу Чокой прибыл с визитом Киев. Одновременно с ним в Киев прибыл вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани. Повод был великолепный: Чокой, Залкалиани и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подписали «Ассоциированное трио» - трехсторонний меморандум о начале усиленного сотрудничества по вопросам европейской интеграции.

Знающие люди говорят, что Чокой очень ждал, что его примет Зеленский. Однако Зеленский его проигнорировал. Это была явная пощечина, особенно если учесть, что для встречи с Залкалиани у Зеленского время нашлось.

Все понимали, что два главных вопроса, которые интересуют руководителя правительства Молдовы, это жив ли Чаус и причастно ли руководство Украины к его похищению. Ответ на первый вопрос ему дал Кулеба. Он предъявил созданный накануне Telegram-канал «ChausUA Николай Чаус», на котором Чаус в видеоролике рассказывает, что он находится вне Украины и его никто из Молдовы не похищал.

Утром 18 мая сам Кулеба на видеобрифинге подтвердил, что он и Чокой обсуждали историю с Чаусом. При этом Кулеба подчеркнул своевременность появления видеозаписи Чауса. «Знаете, в уголовных делах есть такое понятие "вновь обнаруженные обстоятельства". И эта видеозапись, безусловно, является вновь обнаруженным обстоятельством, и она требует дополнительного анализа», - заявил он.

Прокуратура Молдовы 17 мая сообщила, что она изучает видео с Чаусом, и добавила, что «расследование дела идет полным ходом, а двое задержанных остаются под арестом». Гипотетически есть два сценария дальнейшего развития событий. Первый - что молдавские следователи воспримут видеопоказания Чауса как решающее доказательство того, что никакого похищения не было, а Чаус сам все инсценировал и залез в багажник машины чисто из любви к приключениям. Второй сценарий - что следователи увидят в этом видео решающее доказательство того, что Чаус действительно похищен и уже полтора месяца пребывает в незаконном заточении.

Не будем гадать, что решат в Кишиневе, но приведем мнение киевского адвоката Чауса Александра Вишневого. «Для семьи Николая Чауса сделанное им видеообращение вызывает не меньшее беспокойство, чем его исчезновение в апреле 2021 г. Беспокойство именно с точки зрения безопасности его жизни и здоровья. Прежде всего, Николай Чаус самостоятельно не мог создать собственный телеграмм-канал, так как он элементарно не умеет этого делать. Весь этот период ни семья, ни адвокаты не знают, где находится Николай Чаус. По нашему убеждению, ни о какой добровольности его заявлений не может идти и речи. Полтора месяца, как он находится в изоляции от семьи и адвокатов. Уже этим в отношении него применено психологическое давление, способное сломать его волю. Текст обращения ним не готовился, видно, что он заранее заучен, - подчеркивает адвокат. - Подытоживая, считаем, что заявления Николая Алексеевича не являются добровольными, были даны под принуждением, а риски угрозы его жизни и здоровью не уменьшились».

Главная загадка

Конечно, во всей этой истории самая большая загадка - зачем? Ну зачем понадобилось похищать беглого судью?

Более того. Как подчеркнул сразу после похищения Чауса его кишиневский адвокат Юлиан Балан, окончательное решение об отказе или предоставлении Чаусу политического убежища должно было быть принято 28 апреля. То есть имелась высокая вероятность того, что Чаус получил бы окончательный отказ и уже в мае Молдова могла бы выдать его Украине. Зачем же понадобилась спешка?

Еще 8 апреля собственную версию выдвинул журналист Юрий Бутусов. По его информации, от Чауса хотели добиться показаний, что его исчезновение из Украины в 2016-м было организовано Василием Бурбой. Такие показания должны были бы дискредитировать Бурбу, который в 2019-м был руководителем спецоперации по поимке «вагнеровцев», воевавших против Украины на Донбассе.

«Оказывается, поспешность похищения Чауса имеет объяснение. К сожалению, мотив крайне примитивный. Целью операции является попытка каким-либо образом установить причастность к вывозу Чауса за границу экс-начальником ГУР МО Василием Бурбой. Именно сейчас, пока не вышел фильм о "вагнергейте", Офис Ермака ищет компромат на руководителей проваленной спецоперации по захвату террористов. Однако привязка Бурбы к вывозу Чауса будет нелегким делом. Ведь Бурба на тот момент работал в ГУР МО, однако отнюдь не он был в то время руководителем. ГУР МО возглавлял Валерий Кондратюк, действующий начальник Службы внешней разведки. В общем, Чаус находится в Украине уже более четырех суток, но по-прежнему его не предъявляют общественности, а ведут переговоры. Видимо, идет согласование текста его показаний. Видимо, Чаус должен будет сказать, что его никто не похищал, а он сам совершил еще одно правонарушение и незаконно пересек границу Молдовы в обратном направлении», - спрогнозировал журналист.

Впрочем, за прошедшее с тех пор время планы похитителей, похоже, изменились. Сейчас главной мишенью стал Петр Порошенко. Создатели Telegram-канала «ChausUA Николай Чаус» об этом кричат, как умеют. Файл с видеороликом Чауса имеет название «Привет Петр Алексеевич!» А текст от имени Чауса, помещенный под роликом, гласит: «Я готов предоставить правоохранительным органам всю информацию о людях, которые похитили и удерживали меня с 2016 года. Но это очень (!) влиятельные люди и поэтому я вынужден требовать от наших правоохранительных органов гарантий безопасности».

Короче, если полтора месяца назад «признательные видеопоказания» Чауса были нужны, чтобы перебить скандал вокруг «вагнергейта», то сейчас они нужны в первую очередь для того, чтобы бить по Порошенко и чтобы отвести подозрения от себя. Возможно, вскоре Чаус даже предстанет перед публикой и явится к следователям давать показания, которые будут направлены исключительно против Порошенко. Понятно, что эти показания будут иметь сомнительную юридическую ценность, но для пиар-войны Зеленского против Порошенко сгодятся. Официальный Киев будет гнуть линию Кулебы, что это «вновь обнаруженные обстоятельства, которые требуют анализа». А иначе нельзя. Иначе - светят статьи 146, 146-1 и 322 УК.

