Новый глава НКЦБФР решил лишить должности экс-министра Данилюка

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) подала кандидатуру владельца и директора ООО "Бизнес-Ориентед" Александра Масенко как независимого директора в набсовет Национального депозитария Украины (НДУ) вместо экс-министра финансов и экс-секретаря Совета нацбезопасностии и обороны Александра Данилюка, который сейчас возглавляет набсовет.

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"Почему трех? Почему не всех? Или эти трое заслужили, чтобы избежать наказания, спокойно упаковать чемоданы и отправиться на солнечные берега, а другие - нет?", - написал он. Данилюк сравнил происходящее с сиквелом сериала "Слуга народа".



Как указано в бюллетене для голосования на собрании акционеров НДУ 26 апреля, голосующая контрольным пакетом акций Комиссия также предлагает подтвердить полномочия в набсовете члена НКЦБФР Ярослава Шляхова и партнера Cornerstone Financial Group Виталия Милентьева.

Помимо того, Нацбанк Украины, владеющий блокпакетом акций депозитария, внес для утверждения членами набсовета на новый срок кандидатуры замглавы Нацбанка Юрия Гелетия и советника министра финансов (на общественных началах) и члена набсовета Ferrexpo Виталия Лисовенко.

Миноритарии Нацдепозитария, в свою очередь, предлагают рассмотреть для избрания в набсовет президента Профессиональной ассоциации участников рынка капитала и деривативов Алексея Кия, главу правления фондовой биржи ПФТС Богдана Лупия и экс-главу правленния НДУ и главу общественного союза "Украинские эмитенты" Сергея Румпу.

Согласно бюллетеню, до основания в 2019 году занимающегося разработкой программного обеспечения "Бизнес-Ориентед" с уставным капиталом 50 тыс. грн Масенко в 2016-2018 годах был финансовым директором ООО "Универ-Капитал".

Поиск в системе раскрытия НКЦБФР также выдает, что до 2017 года он был ревизором Страховой компании "Дом страхования", а в 2017 году Комиссия усмотрела признаки манипулирования в осуществленных торговцем "Мастер брок" с Масенко в 2014 году операциях с ОВГЗ.

Нынешний состав набсовета НДУ был избран на внеочередном собрании акционеров в августе 2020 года в связи с тем, что количество независимых членов сократилось ниже допустимого минимума из-за прекращения в июне полномочий главы совета, экс-министра финансов Игоря Митюкова по собственному желанию. От представителей государства тогда были переизбраны член НКЦБФР Александр Панченко и заместитель директора департамента-начальник управления департамента открытых рынков Николай Селехман, однако затем их заменили на Шляхова и Гелетия.

Как сообщалось, 14 октября 2013 года вступил в силу новый закон о депозитарной системе, который предусматривает разделение расчетно-клиринговой функции и депозитарного учета, ранее совмещаемых коммерческим депозитарием - ВДЦБ - и его конкурентом - подконтрольным государству НДУ. Закон предусматривал создание единого Центрального депозитария на базе НДУ, тогда как на базе ВДЦБ был создан Расчетный центр (РЦ). Доля НБУ в РЦ составляет 77,7897%, а в НДУ - 25% акций.

Крупными акционерами Нацдепозитария являются государство в лице НКЦБФР - 25%, пенсионный фонд НБУ - 10,9399%, государственные Ощадбанк и Укрэксимбанк - соответственно 25% "минус" 1 акция и 9,9903%.

Чистая прибыль Нацдепозитария в 2020 году выросла в 2,7 раза - до 7,93 млн грн. Собрание акционеров 26 апреля рассмотрит три варианта решения о выплате дивидендов: 3,96 млн грн, 5,94 млн грн и 7,13 млн грн.