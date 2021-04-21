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Лишив троих контрабандистов гражданства, Зеленский дал им возможность избежать наказания, - Данилюк
08:07 21.04.2021 |
Замещать деятельность всей правоохранительной системы решениями СНБО - все равно что объявить военное положение, чтобы получить контроль над хлебзаводом.
Об этом пишет в Фейсбуке экс-секретарь СНБО Александр Данилюк, информирует Цензор.НЕТ.
"Почему трех? Почему не всех? Или эти трое заслужили, чтобы избежать наказания, спокойно упаковать чемоданы и отправиться на солнечные берега, а другие - нет? А как же справедливое наказание? Расследование? Судебный процесс? Возвращение награбленного в бюджет? Презумпция невиновности, в конце концов?, - написал он.
Данилюк сравнил происходящее с сиквелом сериала "Слуга народа".
"Как человек, имеющий некоторое представление о деятельности СНБО, могу сказать, что, конечно, в рамках его сверхшироких полномочий можно притянуть за уши что угодно. Но замещение деятельности всей правоохранительной системы решениями СНБО - это примерно как объявить военное положение, чтобы получить контроль над хлебозаводом..." - добавил он.
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