Финансовые новости
- |
- 05.03.21
- |
- 10:41
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Зеленский утвердил положение о Конгрессе местных и региональных властей
10:16 05.03.2021 |
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №89/2021 "Об утверждении Положения о Конгрессе местных и региональных властей при президенте Украины".
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.
Согласно документу, Конгресс является консультативно-совещательным органом, среди основных задач которого, в частности, содействие эффективному завершению реформы местного самоуправления и налаживанию эффективного взаимодействия государственных органов, а также мониторинг общественно-политических и социально-экономических процессов.
Статьи по теме:
03.03.21 Виктор Замятин: Выдуманный Зеленским Конгресс местных властей может собраться только один раз
Зачем Банковая создает Конгресс местных и региональных властей и сможет ли нынешняя власть внедрить институт префектов вместо губернаторов.
Также Конгресс будет участвовать в выработке государственной региональной политики. Среди прочего, задачами Конгресса также является изучение реализации на местном и региональном уровнях Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, подготовка предложений по повышению эффективности выполнения настоящего Соглашения и внедрения европейских стандартов в сфере местного самоуправления.
Конгресс состоит из главы, президиума, Палаты местных властей и Палаты регионов. Главой Конгресса является президент Украины, осуществляющий общее руководство его деятельностью, определяющий порядок работы и председательствующий на заседаниях Конгресса. Также в состав Конгресса входят руководители Верховной Рады и Кабинета министров, руководство Офиса президента, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, министры, представители областных и районных государственных администраций и органов местного самоуправления, члены делегации Украины в Конгрессе местных и региональных властей совета Европы.
Как отмечено в утвержденном положении, в Палату местных властей входят председатели районных советов, городские, поселковые, сельские головы, председатели районных госадминистраций, члены делегации Украины в Конгрессе местных и региональных властей Совета Европы, входящих в состав Палаты местных властей названного Конгресса. В Палату регионов входят председатели областных советов и главы областных госадминистраций, члены делегации Украины в Конгрессе местных и региональных властей Совета Европы, входящих в состав Палаты регионов названного Конгресса.
Конгресс собирается на заседания в случае необходимости, но не реже одного раза в год. Решения принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов Конгресса.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|«Слуга народа» — уже не Зеленский: Кого Коломойский троллит новым политпроектом Дубинского
|Банкиры 5 марта обвалили курс доллара на межбанке из-за повышения учетной ставки НБУ и ожиданий локдауна
|Не просто «предупредительный огонь». Как Кремль собирается жестко отрезать ОРДЛО от Украины
|НБУ повысил учетную ставку до 6,5%
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Зеленский утвердил положение о Конгрессе местных и региональных властей
|Зеленский достигает планки, за которую не падал никто, кроме Ющенко - политолог Алексей Голобуцкий
|«Слуга народа» — уже не Зеленский: Кого Коломойский троллит новым политпроектом Дубинского
|Совет судей Украины решил перенести место проведения съезда судей
|Зеленский поручил запретить иностранных топ-менеджеров в госкомпаниях
|Не просто «предупредительный огонь». Как Кремль собирается жестко отрезать ОРДЛО от Украины
|Сборка вертолетов «Ирокез» в Украине. Американцы опровергли заявление Укроборонпрома – СМИ
Это интересно
|Когда закончится пандемия? Ответы экспертов
|Прототип SpaceX Starship впервые успешно приземлился во время испытаний. Но потом взорвался
|Volvo представила электрическое кросс-купе C40 Recharge
|Майнеры биткоина заработали в феврале рекордные $1,36 млрд
|Японский миллиардер ищет 8 человек для совместного путешествия к Луне на корабле SpaceX Starship
|В США разработали рекомендации для борьбы с Китаем в области ИИ
|«Отсюда мы отправимся на Марс» — Илон Маск строит собственный город