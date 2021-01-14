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Ясько заявила о давлении на нее за несколько дней до увольнения с поста главы делегации Украины в ПАСЕ
11:33 14.01.2021 |
Ясько заявила о давлении на нее за несколько дней до увольнения с поста главы делегации Украины в ПАСЕ
Киев. 14 января. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Народный депутат из фракции "Слуга народа" Елизавета Ясько заявила, что за несколько дней до увольнения с должности главы делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы на нее осуществлялось давление.
"За несколько дней до увольнения имело место прямое давление на меня из здания, где сейчас работает Андрей Ермак… Парламент перестал принимать решения в пользу общества. Но на удивление быстро голосует законопроекты и кадровые решения, где есть коррупционный интерес или лоббистские назначения. Я за эти вещи не голосовала и меня много раз "предупреждали": от "дружеских" советов до давления", – сказала она в интервью "НВ".
При этом отвечая на вопрос, объяснили ли коллеги по фракции "Слуга народа", почему они поддержали ее увольнение, Ясько предположила, что это решение не было поспешным.
"Заранее меня предупредили: если не перестану вести "антигосударственную деятельность" – меня уволят. Это не была спешка. Думаю, его готовили. Это был удобный момент перед началом сессии ПАСЕ (25-28 января), на которой можно протянуть новую политическую повестку дня в тех вопросах, где я была принципиальна. Однако меня удивило, насколько хорошо все было оркестровано. На заседании делегации почти четыре часа обсуждали мое освобождение. Но это была бутафорская дискуссия. Все делалось, чтобы подогнать готовое решение о моем отстранении", – объяснила парламентарий.
Причиной своего "устранения" с должности Ясько считает свою "проукраинскую позицию и твердые убеждения по актуальным вопросам". Так, политик отметила, что в Раде "нет желания ставить на голосование жесткий вариант постановления ВР по Крыму и по событиям в Беларуси".
Как сообщалось, 11 января члены делегации Украины в ПАСЕ избрали главой вместо Елизаветы Ясько народного депутата фракции "Слуга народа" Марию Мезенцеву. За неё проголосовало 10 членов делегации от "Слуги народа", оба представителя ОПЗЖ и представитель "За Майбутнє". Представители "Евросолидарности", "Голоса", "Батькивщины", а также некоторые представители "Слуги народа" не голосовали за смену главы делегации.
Заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук объяснила необходимость смены руководителя делегации тем, что перед Европой в 2021 году встали новые вызовы, и делегация Украины в ПАСЕ также меняет свои подходы и стратегию, чтобы им соответствовать.
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