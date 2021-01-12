Кто такая Мария Мезенцева, новая глава делегации Украины в ПАСЕ

Валя Котик / Depo.ua

Руководителем постоянной делегации Верховной Рады в Парламентской ассамблее Совета Европы вместо Елизаветы Ясько стала народный депутат от "Слуги народа" Мария Мезенцева. Рассказываем, что о ней известно.

Марии - 29 лет, родом из Харькова. Предприниматель. Многократная чемпионка Украины по современным танцам.

В новосозванной Верховной Раде Мезенцева претендовала на то, чтобы возглавить комитет по иностранным делам, но впоследствии, на "боевом слаживании слуг" в Трускавце была утверждена как главный претендент от партии на пост главы комитета по европейской интеграции.

С 2015-го по 2019 была депутатом Харьковского городского совета, где входила во фракцию Самопомощи и была членом постоянной комиссии по вопросам международного сотрудничества, инвестиций, спортивных и имиджевых проектов. Была также лоббисткой по украинским вопросам в Европарламенте, декларирует сотрудничество с Бизнес-советом Украина-ЕС в Брюсселе и у нее есть близкие знакомые среди авторитетных украинских экспертов по вопросам европейской интеграции.

В 2019 году Мария Мезенцева стала народным депутатом-мажоритарщиком от "Слуги народа", обойдя кандидата от Кернеса, а с сентября того же года является члена делегации Украины в ПАСЕ. И главой межфракционного депутатского объединения "Мировое украинство".

В декабре 2020 года в числе других харьковских нардепов-мажоритарщиков попала в расширенный санкционный список России.

Деятельность Мезенцевой в Верховной Раде

Мария Мезенуева голосовала за законы: о снятии неприкосновенности, о референдуме, антиколомойский, о непризнании выборов Лукшенка в Беларуси, об отложении введения кассовых аппаратов на год, об увольнении членов Центральной избирательной комиссии, о рынке земли и бюджете. При этом воздержалась в голосовании за законопроект №1075, который отменял действие в Украине законов СССР (тогда не проголосовали 18 "слуг", а воздержались 8, это были мажоритарщики из Харьковщины Максим Бужанский и Мария Мезенцева, Одесской области - Олег Колев, Ивано-Франковской - Роман Мулик, Киевской - Анна Скороход, Днепропетровской - Дмитрий Черный, представитель списка "Слуги" Гео Лерос), после чего внимательные наблюдатели заговорили о расколе в монобольшинстве и отметили, что за этими движениями внутри "Слуги народа" может быть тень Игоря Коломойского.

Во время местных выборов широкой общественности попала переписка Мезенцевой с другими "слугами" - мажоритарщиками, в которой они обсуждают, куда делись обещанные им квоты. И приходят к выводу, что квоты партии власти уже проданы. Без них.

Летом 2020 года Мезенцеву называли одной из кандидаток от "слуг" на мэры Харькова. Мезенцева до избрания в парламент была депутатом Харьковского городского совета, входила во фракцию "Самопомощь". Во время городского депутатства не запомнилась активным оппонированием Кернесу. Она отвечала за гендерные вопросы, но "гендерный экзамен" фактически провалила - в харьковской мэрии Мезенцева, когда пришла сдавать мандат, "пропустила" от градоначальника сальную шутку о прическе, не смогла пресечь мэра и, подыгрывая ему, попыталась неуклюже отшутиться.

Отец Мезенцевой - состоятельный бизнесмен и мог профинансировать ее избирательную кампанию. Но не сложилось.





Скандал с Марией Мезенцевой

Во время выступления в сессионном зале ВРУ депутат заявила, что рынок земли - это праздник для каждого, кто хоть раз имел дело с землей. При этом Мезенцева сослалась на свою бабушку, которая живет в селе и якобы мечтает продать землю.

Тогда журналисты "ЗИК" разыскали бабушку депутата Анну Кулак в селе в Черниговской области - и выяснили, что народная избранница слукавила. Бабушка заявила, что внучка Мария не говорила с ней на тему земли и вообще давно не приезжала. Бабушка против того, чтобы продавать землю и убеждена, что лучше не продавать, а сдавать в аренду. По ее словам, когда украинцы продадут землю - то останутся ни с чем.

Имущество и состояние Марии Мезенцевой

Эта "слуга" в своей декларации указала, что является собственником квартиры в Харькове площадью 33,9 м.кв. Еще она арендует квартиру в Киеве площадью в 45,3 м.кв. и имеет право на бесплатное пользование квартирой в Харькове (площадь неизвестна). В субаренде у нее находится общественная приемная в Харькове.

Также Мезенцева задекларировала денежные активы: это 6,1 тыс. евро наличных и 115,7 тыс. грн на счету "ПриватБанка".

В позапрошлом году Мезенцева получила 206 тыс. грн дохода от предпринимательской деятельности. Также ей была перечислена заработная плата на сумму 159,6 тыс. грн от Управления делами Аппарата Верховной Рады Украины. Не отказывалась депутат от компенсаций - так она получила 29,2 тыс. грн в качестве возмещения расходов на осуществление депутатской деятельности от Харьковского городского совета и 22,3 тыс. грн. - за участие в обучении от "Слуги народа".