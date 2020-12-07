Финансовые новости
- |
- 07.12.20
- |
- 10:28
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Чиновница Еврокомиссии удалила твит, в котором обрадовалась возвращению наказания за ложь в декларации
09:44 07.12.2020 |
Заместитель руководителя Главного директората Еврокомиссии по вопросам политики расширения и соседства Катарина Матернова удалила твит, в котором приветствовала решение ВР о возобновлении уголовной ответственности за недостоверное декларирование.
Об этом сообщает "Европейская правда".
В пятницу Матернова опубликовала твит с таким текстом: "Действительно, отличные новости сегодня из Верховной Рады! Восстановлена уголовная ответственность за ложные декларации об активах", - написала она.
Однако через некоторое время твит с положительной оценкой голосования в ВР был удален.
Примечательно, что Матернова ретвитнула заявление постоянного докладчика Европарламента по Украине Михаэля Галера, который также приветствовал решение ВР, но отметил, что наказание за ложь в декларациях могло бы быть жестче.
"Приятно видеть, что Верховная Рада проголосовала за восстановление уголовной ответственности за предоставление заведомо ложных сведений в декларациях. Однако предусмотренные санкции могли бы быть более жесткими", - отметил евродепутат.
Он добавил, что теперь ожидает на дальнейшие решения НАПК и НАБУ.
Верховная Рада 4 декабря возобновила уголовную ответственность за недостоверное декларирование, теперь за ложь о состоянии предусмотрен штраф и ограничение свободы.
Из-за признания Конституционным судом неконституционными норм относительно недостоверного декларирования и полномочий НАПК Украина рискует потерять поддержку МВФ, Всемирного банка и других международных партнеров, также это ставит под сомнение безвизовый режим с ЕС. Украине нужно было восстановить наказание за утаивание благосостояния при декларировании, хотя за ложь в декларациях за 2017-2019 годы наказания уже не будет.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Изюминка кремлевской паспортизации в ОРДЛО. Когда Пушилина лишат российского гражданства
|Позитив недели. Франция начала строить катера для украинских пограничников
|Поддержка не для всех: кому не полагаются 8 тысяч и налоговая амнистия от Зеленского
|Киеврада под контролем. В какую игру хочет сыграть с «ЕС» и «слугами» Кличко
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Чиновница Еврокомиссии удалила твит, в котором обрадовалась возвращению наказания за ложь в декларации
|Лок, локдаун и лагеря. О чем Зеленский не расскажет в своих видосиках
|Изюминка кремлевской паспортизации в ОРДЛО. Когда Пушилина лишат российского гражданства
|Позитив недели. Франция начала строить катера для украинских пограничников
|Киеврада под контролем. В какую игру хочет сыграть с «ЕС» и «слугами» Кличко
|В Украине восстановили уголовную ответственность за недостоверное декларирование
Это интересно
|Младенец, которому 27 лет. В США появилась на свет девочка, ждавшая рождения дольше всех в мире
|Microsoft уличила хакеров в краже данных под прикрытием майнинга Monero
|ООН исключила марихуану из перечня опасных наркотиков
|Только небольшой процент от всего использования Tor приходится на доступ к даркнету
|Самым продаваемым в Китае стал электромобиль за $4400. Он имеет запас хода 120 км и заряжается от домашней розетки
|LG Chem удвоит объёмы производства тяговых аккумуляторов, чтобы удовлетворить нужды Tesla
|Honda снова задумалась о возвращении родстера S2000