В Украине восстановили уголовную ответственность за недостоверное декларирование

Верховная Рада восстановила уголовную ответственность за декларирование недостроенных данных и непредставление декларации, в частности введя ограничение свободы на срок до двух лет, если задекларированные сведения отличаются от достоверных на сумму более 4 тысяч прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

Советующий законопроект № 4460-д поддержали за основу 287 и 289 в целом народных депутатов на пленарном заседании в пятницу.

Указанным законопроектом предлагается внести изменения в ст.1726 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КоАП), которые уточняют субъектов данного правонарушения.

Также указанные изменения позволяют накладывать административные взыскания по этой статье в случае, когда сведения в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, будут отличаться от достоверных на сумму от 100 до 500 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, а не от 100 до 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, как указано в действующей редакции.

Предложенные в КоАП изменения, как следствие, позволяют поднять и порог уголовной ответственности за декларирование недостоверной информации.

Авторы проекта закона предлагают исключить из Уголовного кодекса Украины ст.366-1 (декларирование недостоверной информации), зато дополнить кодекс новой ст.366-2 (декларирование недостоверной информации).

Эта статья устанавливает уголовную ответственность в случае, если задекларированные сведения отличаются от достоверных на сумму от 500 до 4 тыс. прожиточных минимумов для трудоспособных лиц в виде штрафа от двух тысяч пятисот до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или общественных работ от 150 до 240 часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет по части первой настоящей статьи.

В случае же, если такие сведения отличаются от достоверных на сумму более 4 тыс. прожиточных минимумов для трудоспособных лиц предусмотрена ответственность в виде штрафа от трех тысяч до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или общественных работ от 150 до 240 часов, или ограничение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет по части второй настоящей статьи.

Также УК Украины предлагают дополнить ст.366-3, в которой устанавливается уголовная ответственность за умышленное непредставление декларации в виде штрафа от двух тысяч пятисот до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или общественных работ от 150 до 240 часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Кроме того, изменения предлагается внести и в Уголовный процессуальный кодекс Украины. Так, отмечается, что уголовные производства, предусмотренные ст.366-2 и 366-3 УК Украины, будут подсудны Высшему антикоррупционному суду, а досудебное расследование данных уголовных правонарушений будут осуществлять детективы Национального антикоррупционного бюро Украины.

Как сообщалось, 27 октября 2020 года КС принял признал неконституционными ряд положений закона "О предотвращении коррупции" и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации. Это решение вызвало критику со стороны международных партнеров и кредиторов Украины.

1 декабря заместитель фракции партии "Слуга народа" Евгения Кравчук сообщила, что комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности в ближайшие дни рассмотрит два варианта законопроекта о возобновлении ответственности за недостоверное декларирование, чтобы наработать компромиссный вариант документа.

По ее словам, президентский вариант законопроекта более жесткий и предусматривает лишение свободы за то, что "чиновник умышленно не внес в декларацию какой-либо объект более миллиона гривень... то есть существенные нарушения, например, если не задекларировал дом, то должен нести криминальную ответственность".

30 ноября в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект №4441 авторства членов рабочей группы по урегулированию конституционного кризиса, предусматривающий восстановление ответственности за декларирование недостоверной информации и за непредставление субъектом декларирования декларации, но не предусматривающий лишение свободы.

3 декабря комитет Рады по вопросам правоохранительной деятельности поддержал "компромиссный" вариант законопроекта и рекомендовал парламенту принять его в первом чтении и в целом. Со слов главы профильного комитета Денис Монастырского (фракция "Слуга народа"), основной консенсус состоит в том, что "умышленное декларирование недостоверных данных на общую сумму от 4 тысяч прожиточных минимумов должно повлечь за собой штраф от 3 до 5 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, или общественные работы, или же ограничение свободы на срок до двух лет с запретом занимать определенные должности".

