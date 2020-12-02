Экспертный доклад о будущем НАТО советует углубить отношения с Украиной и Грузией

НАТО стремиться к расширению и укреплению партнерских отношений с Украиной и Грузией и активизировать свою политику "открытых дверей".

Об этом говорится в опубликованном 1 декабря докладе специальной экспертной группы о будущем Альянса до 2030 года, с которым ознакомилась "Европейская правда".

Опираясь на этот документ и обсуждение министров иностранных дел, которое продолжается в эти дни в Брюсселе, генсек НАТО Йенс Столтенберг вынесет на обсуждение лидеров стран Альянса свои предложения относительно так называемого процесса НАТО-2030.

"НАТО следует очертить глобальный план для более эффективного использования своих партнерских отношений для продвижения стратегических интересов НАТО... Необходимо поддерживать и активизировать политику открытых дверей НАТО", - сказано в докладе.

Эксперты отмечают, что в этом контексте Альянсу следует расширить и укрепить партнерство с Украиной и Грузией.

"НАТО следует стремиться к расширению и укреплению партнерских отношений с Украиной и Грузией как уязвимыми демократиями, которые стремятся к членству и находятся под постоянным внешним и внутренним давлением со стороны России", - говорится в докладе экспертов.

На саммите в Лондоне в декабря 2019 года лидеры Альянса дали поручение генсеку осуществить переосмысление организации с тем, чтобы сделать Альянс сильнее политически и в военном плане, так называемый процесс НАТО-2030.

С этой целью Столтенберг создал группу экспертов, которая подготовила свои рекомендации.

Украина хочет, чтобы стратегическая концепция НАТО-2030, которая будет определять будущее Альянса на следующие 10 лет, включала вопрос членства Украины.

Статьи по теме:

01.12.20 Шаг к НАТО без Украины: Грузия может получить План действий по членству в Альянсе

Грузинские дипломаты постоянно напоминали в НАТО о своей мечте. Вроде «сегодня хорошая погода, а как там наш ПДЧ?».