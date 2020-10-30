Финансовые новости
- |
- 30.10.20
- |
- 13:54
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
СБУ блокировала создание фейкового «Хмельницкого горсовета»
Служба безопасности Украины прекратила в Хмельницком противоправную деятельность организованной группы, участники которой пытались создать фейковый городской совет областного центра для расшатывания общественно-политической ситуации в регионе.
Как сообщил в пятницу пресс-центр СБУ, по предварительной версии следствия, участники группы (более 10 человек) провели собрание, на котором создали "орган местного самоуправления Республики Украина "Хмельницкий городской совет". Они избрали "главу" и "депутатов" фейкового "горсовета" и провозгласили ликвидацию действующего органа местного самоуправления - Хмельницкого городского совета. Для имитации легитимности злоумышленники разработали и подписали учредительные "документы".
Оперативники и следователи спецслужбы установили, что организатор группы в соцсетях распространял информацию с призывами присоединиться к "новосозданному городскому совету" для осуществления "реального" местного самоуправления.
Во время обысков в помещениях фигурантов и по месту проведения "учредительного собрания" правоохранители обнаружили документы, подтверждающие противоправную деятельность.
Открыто уголовное производство по ст. 109 Уголовного кодекса Украины (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти). Продолжается досудебное расследование для привлечения к ответственности всех причастных к противоправной деятельности.
Статьи по теме:
27.10.20 Феодализм или сепаратизм на Николаевщине и Сумщине: Как опрос Зеленского создал прецедент для махновщины
В двух селах - Сосновка на Сумщине и Чаусово-2 в Николаевской области состоялись фейковые выборы. Так считают наблюдатели и правоохранители. Но в этих селах - другого мнения.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Банкиры не верят в снижение учетной ставки к концу года
|Решение КСУ и нацбезопасность: Когда у Зеленского назовут имена подрывников государственности
|Главное, чтобы не перепутал стороны: Что не так с назначением Арестовича спикером ТКГ
|Чисто ритуальные действия: Почему Зеленский бессилен против КСУ
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|СБУ блокировала создание фейкового «Хмельницкого горсовета»
|Сергей Фурса: Конституционный Суд. Казнить нельзя помиловать
|Единый реестр е-деклараций, закрытый после решения КС, возобновил свою работу
|Решение КСУ и нацбезопасность: Когда у Зеленского назовут имена подрывников государственности
|Евросоюз: решением КСУ Украина поставила под сомнение свои международные обязательства
|В Украине начала работу первая миссия ЕС для подготовки «промышленного безвиза»
|Главное, чтобы не перепутал стороны: Что не так с назначением Арестовича спикером ТКГ
Это интересно
|Заключение меморандума между Госспецсвязи и «Хуавей Украина» вызвало резкую негативную реакцию партнеров Украины - Кулеба
|Waymo и Daimler объединяют усилия в разработке самоуправляемых грузовиков
|Toyota запустит пилотное тестирование цифровой валюты
|Особую версию Rolls-Royce Wraith посвятили Солнечной системе
|Facebook запустила бесплатный игровой сервис
|Google удалила три детских приложения Android более чем с 20 млн загрузок
|Audi показала первый электромобиль линейки RS