СБУ блокировала создание фейкового «Хмельницкого горсовета»

Служба безопасности Украины прекратила в Хмельницком противоправную деятельность организованной группы, участники которой пытались создать фейковый городской совет областного центра для расшатывания общественно-политической ситуации в регионе.

Как сообщил в пятницу пресс-центр СБУ, по предварительной версии следствия, участники группы (более 10 человек) провели собрание, на котором создали "орган местного самоуправления Республики Украина "Хмельницкий городской совет". Они избрали "главу" и "депутатов" фейкового "горсовета" и провозгласили ликвидацию действующего органа местного самоуправления - Хмельницкого городского совета. Для имитации легитимности злоумышленники разработали и подписали учредительные "документы".

Оперативники и следователи спецслужбы установили, что организатор группы в соцсетях распространял информацию с призывами присоединиться к "новосозданному городскому совету" для осуществления "реального" местного самоуправления.

Во время обысков в помещениях фигурантов и по месту проведения "учредительного собрания" правоохранители обнаружили документы, подтверждающие противоправную деятельность.

Открыто уголовное производство по ст. 109 Уголовного кодекса Украины (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти). Продолжается досудебное расследование для привлечения к ответственности всех причастных к противоправной деятельности.

Статьи по теме:

27.10.20 Феодализм или сепаратизм на Николаевщине и Сумщине: Как опрос Зеленского создал прецедент для махновщины

В двух селах - Сосновка на Сумщине и Чаусово-2 в Николаевской области состоялись фейковые выборы. Так считают наблюдатели и правоохранители. Но в этих селах - другого мнения.