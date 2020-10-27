Феодализм или сепаратизм на Николаевщине и Сумщине: Как опрос Зеленского создал прецедент для махновщины

Юрий Васильченко / Depo.ua

В двух селах - Сосновка на Сумщине и Чаусово-2 в Николаевской области состоялись фейковые выборы. Так считают наблюдатели и правоохранители. Но в этих селах - другого мнения.

"Часть общин отказалась входить в ОТО, организовала свои ТИК, напечатали свои бюллетени, открыли собственные участки. И там новые лендлорды, которые имеют аграрный бизнес, продавливают по сути антигосударственную позицию", - сообщила Ольга Айвазовская, глава общественной сети "Опора".

Эти истории объединяют два момента: первый - руководство этих сел не признает присоединения к ОТО с другими населенными пунктами, поэтому считает выборы у себя не первыми, а очередными; второй - в обоих случаях за фейковыми выборами могут стоять влиятельные в регионах фигуры. В Сосновке - Владимир Галян, владелец агрофирмы "Сосновская", в Чаусово-2 - экс-народный депутат Аркадий Корнацкий.

Ранее в СМИ подробно рассказывалось, почему жители этих двух сел решили пойти против решений центральной власти. В обоих селах 25 октября открылись два участка, один законный, другой - самопровозглашенный. Причем в самопровозглашенных проголосовало больше избирателей. "На фейковых участках играет музыка и людей приглашают на голосование, они идут на самопровозглашенный участок вместо настоящего, а в настоящий очень низкая явка, ведь он в глубине села расположен и возле него ничего не происходит, люди не знают, что туда на самом деле нужно идти" - рассказывала о ходе выборов в Сосновке Ольга Айвазовская.

"Наша сельская община не дала разрешения, не согласилась участвовать в первых выборах в Поповский сельский совет. Сосновская сельская община решила сама быть. И это организовали мы участок, люди все идут, все у нас очень хотят быть сами, ни с кем не хотят объединяться. Увидим результат - люди идут очень активно", - прокомментировала "Опоре" ситуацию в Сосновке секретарь самопровозглашенной УИК Лидия Фесенко. А единственный кандидат на должность сельского председателя Сосновки Анна Оникиенко сообщила, что сельсовет обжаловал присоединение к Поповской ОТО - по одному из исков в удовлетворении исковых требований было отказано, но была подана апелляция, по другим искам производства все еще продолжаются. Поэтому самостийники решили, что могут провести у себя отдельные выборы.

Впоследствии оказалось, что главным их зачинщиком является владелец агрофирмы "Сосновская" Владимир Галян. Он говорит, что вложил в село большие средства и не хочет, чтобы ими распоряжалась Поповская община.

Почти та же история и на Николаевщине. "Законными как раз является очередные выборы, проведенные у нас в Чаусово-2, а все остальные, так называемые первые выборы, они являются незаконными, они являются антиконституционными. Никакого объединения общин, никакого изменения административно-территориального устройства Украины не произошло", - цитирует "Общественное" Аркадия Корнацкого, который баллотировался на сельского председателя. Правда, уточнил экс-депутат, куда сдавать протоколы комиссия - не знает.

Отметим: ни одна комиссия эти протоколы не примет, ведь организаторы "выборов" нарушили кучу законов: Постановление Верховной Рады Украины "О назначении очередных местных выборов в 2020 году", статью 157 Уголовного кодекса Украины, в которой говорится о препятствовании свободному волеизъявлению во время выборов и ч.1 ст. 353 Уголовного кодекса, где говорится о самовольном присвоении властных полномочий. По этим статьям нарушителей могут наказать от штрафа и до 10 лет тюрьмы. Но накажут ли хоть кого-то, - вопрос риторический.

С одной стороны, агробаронам сепаратизм не пришьешь, так как отделяться от Украины они не собирались и не создавали "Чаусовскую" или "Сосновскую народную республику", но с другой - если эти случаи останутся безнаказанными, то возникнет прецедент - любой местный "феодал" легко мобилизует своих "крепостных" на нужные ему выборы или референдум. Поэтому "слугам", которые активно лоббируют законы о народовластии, стоит извлечь урок из прецедентов в Николаевской и Сумской областях. Потому что наделают беды со своими референдумами.

При этом есть еще один нюанс, о котором предупреждали эксперты: любые выборы должны быть безупречно выдержаны государством с точки зрения демократических процедур, ведь это как право на насилие - если его имеет только государство, но применяет насилие произвольно, то граждане отвечают насилием на насилие. Опрос президента, который проводился 25 октября - нарушение процедуры. Как отметили в ОБСЕ, он "размыл разграничения государства и партии" и произвел впечатление предоставления нечестного политического преимущества в день голосования. То есть, теперь организаторы псевдовыборов в Чаусово-2 и Сосновке, когда их попытаются привлечь к ответственности, будут кивать на президентский Офис. Мол, если им позволено нарушать процедуры, то позволено и нам.