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В НАБУ назвали решение ОАСК по Сытнику абсурдным, обжалуют его
12:46 27.10.2020 |
Решение Окружного административного суд Киева о деятельности Национального антикоррупционного бюро Украины и директора НАБУ является ангажированным и абсурдным в правовом смысле: его цель - заблокировать работу учреждения, которая разоблачила судей ОАСК на масштабных злоупотреблениях и попытке захвата власти, заявляют в НАБУ.
"Национальное бюро расценивает решение ОАСК от 26 октября как вмешательство в свою работу и, безусловно, обжалует его. Фактически, речь идет о попытке любым способом отстранить от должности директора НАБУ как гаранта институциональной независимости и способности организации расследовать факты совершения коррупционных действий должностными лицами топ-уровня и превратить сам орган в управляемую "карманную" структуру", сказано в сообщении НАБУ на странице в Фейсбуке во вторник.
Так, в НАБУ подчеркнули, что увольнение с должности директора НАБУ может происходить исключительно на основаниях, предусмотренным законом "О Национальном антикоррупционном бюро Украины".
"Сейчас таких оснований нет. Поэтому Артем Сытник продолжает выполнять свои полномочия, НАБУ работает в штатном режиме. Любые попытки ОАСК найти обходные пути для реализации судьями, подозреваемыми в захвате власти, своих амбиций являются таковы, что уничтожают доверие к судебной власти и справедливого судопроизводства", - говорится в сообщении.
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В сериале Слуга Народа Голобородько вышел и послал МВФ в попу. В реальной жизни все происходит не так открыто. Трусливо. Чужими руками. Судейскими. ОАСК приказывает уволить Сытника, хоть не имеет на это никакого права.
Ранее Окружной административный суд Киева направил в Государственное бюро расследований (ГБР) определение об открытии производства в связи с невыполнением решения Конституционного суда Украины о неконституционности назначения Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ):
Также Минюсту, согласно определению суда, следует внести изменения в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований на основании упомянутого решения КСУ.
ОАСК установлен срок - 1 месяц для представления отчетов об исполнении решения.
Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что Министерство юстиции не может вносить изменения в Единый государственный реестр юридических лиц и физических лиц - предпринимателей (ЕГР), чтобы выполнить любое решение Конституционного суда Украины (КС) или отдельного постановления.
По его словам, изменения в информации, которая содержится в реестрах, вносятся государственными регистраторами, а Минюст только рассматривает жалобы на действия регистраторов и вносит данные в ЕГР исключительно по результатам рассмотрения таких жалоб.
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