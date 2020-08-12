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НАБУ против судьи Вовка: Как борцы с коррупцией выставляют Украину на посмешище

16:02 12.08.2020 |

Политика

 Ігор Петренко / Depo.ua

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило в розыск главу Окружного админсуда Киева (ОАСК) Павла Вовка, заместителя председателя этого суда, трех судей и двух бывших членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККСУ). В сообщении на своем сайте НАБУ отмечает, что разыскиваемые "действовали в рамках преступной организации во главе с председателем ОАСК, целью которой был захват государственной власти путем установления контроля над ВККСУ, Высшим советом правосудия (ВСП) и создание искусственных препятствий в их работе".

НАБУ против судьи Вовка: Как борцы с коррупцией выставляют Украину на посмешище

 Источник: вебсайт НАБУ.

Перед тем НАБУ сообщало, что его сотрудники несколько раз пытались вручить повестку на допросы Вовку и другим фигурантам этого дела - судьям Окружного суда Аблову Е.В., Вовку П.В., Качуру И.А, Огурцову В.П., Погрибниченко И.М., Санину Б.В., Шулежко В.П., Келеберде В.И., но успеха эти попытки не имели: подозреваемые в попытке захвата власти игнорировали вызовы в Бюро, прикрываясь нахождением в отпусках. Со своей стороны, в ОАСК сообщили, что "передать повестки указанным лицам не представляется возможным, в связи с нахождением последних в плановых ежегодных отпусках согласно утвержденному графику". Поэтому в результате Бюро удалось к более решительному шагу и подало подозреваемых в розыск.

Реакция подозреваемых судей не заставила себя ждать. Сегодня на сайте ОАСК появилось сообщение о том, что "председатель Окружного административного суда Киева, его заместитель и три судьи ОАСК, которые накануне Национальным антикоррупционным бюро Украины были объявлены в розыск за попытку захвата государственной власти, находятся на рабочих местах и продолжают выполнять свои служебные обязанности". А также что "заявления о "систематическом неприбытии на вызовы детективов НАБУ для допросов" не соответствуют действительности, "ведь те сотрудники суда, которые были вызваны на допросы в установленном законом порядке, присутствовали на них. Что касается других судей ОАСК, указанных в сообщении на сайте НАБУ, то они до настоящего времени, в установленном законом порядке, не получали как никаких сообщений о подозрении в совершении преступления, за которое они объявлены в розыск, так и повесток о вызове".

Сам Павел Вовк на своей странице в Фейсбук обнародовал сообщение о том, что находится в Украине, ни от кого не скрывается и готов прийти на допрос в порядке, предусмотренном Уголовным процессуальным кодексом.

НАБУ против судьи Вовка: Как борцы с коррупцией выставляют Украину на посмешище

 

Говорит, подозрение ему в установленном законом порядке не вручали. А, мол, "как учат на юрфаке, - нет подозрения, нет процессуального статуса".

НАБУ на это ответило, что подозрения председателю ОАСК, его заместителю и судьям в попытке захвата государственной власти были направлены с соблюдением требований ст. 111, 135, 136, 278 УПК Украины. Следовательно, утверждение об их вручении с нарушениями закона являются безосновательными. Поэтому интрига в этом деле пошла на новый виток. И тянется это уже больше года...

Напомним, 17 июля этого года Национальное антикоррупционное бюро объявило подозрение председателю Окружного административного суда столицы Павлу Вовку, его заместителю Евгению Аблову, пяти судьям и председателю Государственной судебной администрации Зиновию Холоднюку. Всех их подозревают в создании преступной организации с целью захвата власти в Украине. Подозрения основываются на записях разговоров, которые, по утверждению следователей, велись в кабинете Вовка. Голоса, похожие на голоса руководителя Окружного суда и других лиц, обсуждают намерения осуществлять давление на органы власти, в частности судебной, и получать нужные себе решения. Часть этой "библиотеки" директор НАБУ Артем Сытник, вместе с отставным сегодня руководителем управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергеем Горбатюком, обнародовали в июле 2019 года на пресс-конференции.

2 августа 2019 года в Офисе тогдашнего генерального прокурора Руслана Рябошапки руководителю Павлу Вовку, судьям ОАСК Игорю Погрибниченко, Евгению Аблову и судье Суворовского районного суда Одессы Ивана Шепитко вручили подозрение во вмешательстве в работу Высшей квалификационной комиссии судей, превышении власти и других возможных преступлениях.

С тех пор о прогрессе в громком деле ничего не было слышно до 17 июля этого года, когда ведомство Сытника провело обыски у Окружного судьи и обнародовало очередную порцию аудиозаписей, а затем и объявило Вовку с его коллегами подозрение в упомянутых выше серьезных преступлениях.

Третьего августа 2020 года Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения одному из подозреваемых по делу, председателю Государственной судебной администрации Зиновию Холоднюку. Это решение было воспринято как важный сигнал о возможности в перспективе судить и очень влиятельных представителей ОАСК.

И уже 4 августа судья Печерского районного суда Киева Сергей Вовк (однофамилец председателя Окружного админсуда), по жалобе адвоката одного из подозреваемых по этому делу вынес решение, которым обязал генерального прокурора Ирину Венедиктову забрать у Национального антикоррупционного бюро дело по подозрению председателя и судей ОАСК и передать его другому органу досудебного расследования".

Это решение в понедельник обжаловала Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП), сославшись на то, что в делах, которые расследуют НАБУ и САП, может выносить решение только Высший антикоррупционный суд, а не районный суд. Кроме того, закон запрещает поручать другому органу расследование, которое ведет НАБУ.

Отметим, вручение "приглашений" на допросы, которые должны были состояться 10 и 11 августа этого года, но так и не состоялись, детективы НАБУ осуществили благодаря публикациям повесток на сайте антикоррупционного ведомства. Что дало основание Окружному суду продолжить своеобразный "пинг-понг": в ОАСК вчера заявили, что руководитель аппарата этого суда вернул неврученные подозрения судьям Вовку, Погрибниченко, Огурцову, Качуру и Келеберде в Офис генерального прокурора. Говорят, подозрения были оставлены прокурорами просто на стуле в коридоре суда во внерабочее время. При этом в аппарате суда несколько издевательски напомнили о существовании порядка вручения письменного сообщения о подозрении и обратили внимание на то, что "указанные документы не содержат даже сведений о дате, месте, времени, способе, данных лиц, кому именно было осуществимо сообщение о подозрении и кем именно и на каком основании осуществлялось указанное сообщение и разъяснение прав подозреваемого".

Вчерашнее объявление в розыск и сегодняшний довольно издевательский ответ Вовка свидетельствуют о нескольких вещах. Или руководитель и судьи ОАСК играют на нервах следователей, провоцируя их на дальнейшие ошибки, или подозреваемые действительно чувствуют себя настолько уверенно, что могут позволить себе насмехаться над "непрофессионализмом" своих визави из НАБУ. Но в любом случае, доведением до абсурда пробуют развалить дело.

Худшим для репутации упомянутого антикоррупционного органа будет, если по результатам "дела Вовка" слово "непрофессионализм" придется употреблять без кавычек. Конечно, резонансное дело бросает тень на ОАСК и репутацию судей. И должно быть проведено всестороннее расследование. Но по состоянию на данный момент это дело скорее бросает тень на усилия всего аппарата государства в борьбе с системной коррупцией и заставляет (в очередной раз) серьезно сомневаться в способности с пафосом созданных специальных органов ловить действительно крупную рыбу - доводить до суда дела топовых коррупционеров. Следующим вопросом тогда будет - на что потрачены деньги зарубежных партнеров Украины, под патронатом которых создавалась антикоррупционная система Украины. Да и вообще, какой имидж имеет страна, где грызутся между собой суды и антикоррупционные органы.

Проследим, как будут развиваться события в этом деле дальше. Пока что складывается впечатление, что ведомство Сытника оказалось перед угрозой проиграть очередной раунд борьбы с влиятельными представителями судейского корпуса. Желание руководства НАБУ доказать кому-то высокопоставленному в коридорах власти свою способность давать результат еще больше выставляет Бюро на посмешище.
 

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