Конфликты на паузе: что изменил визит в Украину президента Польши Анджея Дуды

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Конфликты на паузе: что изменил визит в Украину президента Польши Анджея Дуды

18:48 13.10.2020 |

Политика, Мир

 Юрій Панченко / Європейська правда

Візит Анджея Дуди до Києва став другою його закордонною поїздкою після переобрання на посаду президента Польщі, але особливого значення йому додає інше.

Востаннє польський президент відвідував Україну майже три роки тому - у грудні-2017. А після того була найглибша за останні десятиріччя криза у відносинах між нашими країнами, що призвела навіть до заморожування контактів на найвищому рівні.

Нинішній візит мав дати сигнал, що ключові проблеми та суперечки лишилися у минулому.

Чи досяг він цієї мети? Лише частково.

Перед самим візитом з'явилися проблеми, що доводять: хоча пік кризи вже пройдений, про її остаточне подолання говорити рано.

Випробування історією

Візити Анджея Дуди до України 2017 та 2020 років різняться докорінно.

Три роки тому польський президент демонстративно відвідав лише Харків. Головною метою того візиту він зробив вшанування могил вбитих сталінськими спецслужбами польських офіцерів. Він провів у Харкові короткі перемовини із Петром Порошенком та того ж дня повернувся додому, оминаючи Київ та навіть не зупиняючись на ніч.

Натомість нинішній візит розтягнувся на три дні. Дуда прилетів ще у неділю. Програма його візиту охоплює переговори не лише із Володимиром Зеленським, але із прем'єр-міністром та головою Верховної ради, відкриття у Києві монументу Анні Валентинович (це українка, одна із засновниць польської "Солідарності") та участь у бізнес-форумі в Одесі.

А найголовніше - докорінно змінився тон переговорів.

Тоді вони вели дискусію про шляхи виходу із кризи у відносинах, сьогодні - заявляють про відсутність суперечностей.

За словами Зеленського, "між нашими країнами взагалі не може бути жодних суперечок, крім однієї - у яких саме українських і польських містах провести спільні зимові Олімпійські ігри або чемпіонат світу з футболу" (від редакції - зважаючи на фінансову сторону такої ідеї, лишається сподіватися, що це був просто жарт).

Між тим, певності у настільки позитивній тональності візиту не було до останнього. Адже за кілька днів до приїзду польського президента у відносинах двох країн "розірвалися" дві потужні інформаційні бомби, кожна з яких могла завдати непоправної шкоди атмосфері переговорів.

Перша проблема була пов'язана із понівеченим ще 5 років тому поховальним монументом у Польщі, на горі Монастир. Це колективне поховання українців, що загинули у боях із НКВС - єдине зі зруйнованих поховань, яке включене у польські реєстри як таке, що перебуває під захистом держави. Решту могил, що зазнали руйнувань, офіційна Варшава вважає не поховальними монументами, а "самочинно встановленими пам'ятними знаками".

Відновлення цього меморіалу було принциповою вимогою України, особливо - після минулорічного зняття Києвом мораторію на пошуково-ексгумаційні роботи, чого так добивалися поляки.

Напередодні візиту Дуди меморіал нарешті відбудували, проте історики звернули увагу на те, що він тепер не відповідає оригінальному вигляду, зокрема там немає переліку імен похованих вояків та відсутній напис "полягли за волю України".

Ця невідповідність очікуванням стала принциповою для Києва. Адже вирішення цієї проблеми мало дати відповідь на питання, чи готова Варшава до кроків назустріч у питанні історичного діалогу, чи лише вимагатиме поступок від України.

Можливо, у Варшаві сподівалися, що для Зеленського ця проблема не матиме ваги.

Втім, цього не сталося. У заяві для ЗМІ після переговорів Володимир Зеленський підняв це питання, заявивши, що українська сторона "очікує на відновленні на цій могилі повного списку імен загиблих українців".

Другий "інформаційний вибух" стався наприкінці минулого тижня: посол Польщі у Німеччині звинуватив Україну, що вона нібито у десятки разів завищує свої втрати часів Другої світової війни, щоб позбавити Польщу статусу країни, яка найбільше постраждала від нацистів.

Втім, цю заяву президенти двох країн публічно проігнорували, а також підстрахувалися, не давши можливості українським журналістам запитати Дуду про його ставлення до таких заяв.

Освіта для меншин та приватизація

Та головне - те, що прагнення до нового духу у відносинах є взаємним, про що свідчить схвалена президентами спільна заява. Зокрема, відносини України та Польщі у ній названі такими, що "мають характер стратегічного партнерства".

Історичній суперечці у президентській заяві присвячено лише три абзаци, у яких знайшлося місце й польським побажанням щодо пошуку та ексгумації поховань, та й українським - щодо опіки над пам'ятками.

Проте не менш важливим став інший абзац, у якому сторони визнали "важливість захисту прав національних меншин в Україні та Республіці Польща, зокрема в галузі освіти".

"Засади функціонування шкіл польської меншини в Україні та шкіл української меншини в Польщі будуть врегульовані угодою між нашими урядами в окремому порядку", - йдеться у документі.

Нагадаємо, на відміну від Угорщини та Румунії, Польща досі утримувалася від гучної критики українського закону про освіту. Втім, непублічно польські посадовці неодноразово висловлювали своє невдоволення зникненням викладання польською мовою з українських шкіл.

Від початку нинішнього навчального року, коли цей закон формально запрацював, незадоволення Варшави посилилося.

У Києві це почули і вирішили не створювати нового конфлікту.

Окрім цього, Варшава відреагувала на прагнення Києва здобути статус спостерігача у проєкті "Ініціативи трьох морів" - неформальної платформи співробітництва 12 країн Центральної та Південної Європи, автором концепції якої є Анджей Дуда. "Польща підтримує поглиблення співпраці України з ініціативою "Тримор'я", - каже спільна заява, не уточнюючи, яким може бути формат такої поглибленої співпраці.

Так само без конкретики у заяві фіксується "необхідність подальшої співпраці в енергетичній сфері задля зміцнення енергетичної безпеки в регіоні та Європі в цілому".

Втім, останнє мало продовження у вигляді підписання між українським Фондом держмайна і польською державною енергетичною компанією PGNiG Договору щодо нерозголошення потенційним покупцем конфіденційної інформації про об'єкти приватизації. Це цілком стандартна угода, яку підписують усі компанії, які мають намір взяти участь в українській приватизації. Тож чекаємо на прихід на цей ринок держкомпанії, що може стати прикладом для всього польського бізнесу.

До слова, рік тому у розмові з ЄвроПравдою польський високопосадовець неофіційно прокоментував: відразу після завершення історичної суперечки новим випробуванням має стати приватизація, а точніше - питання, чи готова Україна на практиці залучати польські інвестиції, чи волітиме допускати до приватизації лише "обраних".

"Бандерівець" Анджей Дуда

Напередодні цього візиту експрезидент Польщі Александр Квасневський в інтерв'ю ЄвроПравді висловив переконання, що наразі Анджей Дуда має шанс на справжній прорив у відносинах з Україною, і навіть навів ідею, як цього можна досягти.

Мусимо визнати: попри позитивні результати, цей візит проривом не став.

Швидше можна говорити про те, що сторони відклали вбік невирішені проблеми, які ще пару років тому заважали повноцінній співпраці країн. Підкреслимо - саме відклали, проте не наблизилися до їх вирішення.

Три роки тому політичний фон у Польщі був несприятливий для поглиблення відносин із Україною без вирішення історичних суперечок - влада вважала більш електорально вигідними заяви про провину за "Волинську різанину".

Зараз ситуація змінилася - і це дає шанс на посилення співпраці, яким Анджей Дуда та Володимир Зеленський намагаються скористатися.

Та не варто переоцінювати це "вікно можливостей".

У Польщі і зараз є сили, які будуть критикувати Дуду навіть за нинішній прогрес у діалозі з Україною.

Наочну ілюстрацію цього дало у понеділок правоконсервативне видання Kresy.pl. Воно звернуло увагу на те, що згідно з протоколом офіційних візитів Анджей Дуда під час зустрічі з українським колегою мав привітати почесну варту словами "Слава Україні" - і він виконав цю церемонію.

Через це польські журналісти звинуватили свого президента у тому, що той погодився вимовити "бандерівське привітання"!


Швидше за все, ця "зрада" не вийде за межі тусовки ультраправих, хоча ще пару років тому вона могла би мати загальнонаціональний характер. Але те, що такі претензії у принципі лунають, не можна ігнорувати.

Ця історія доводить: звісно, Україні варто якнайповніше скористатися можливостями, що дає покращення відносин із Польщею.

Проте не можна забувати - це "вікно можливостей" може зачинитися дуже несподівано.
 

ПО РУБРИКАМ

17:49 Количество банков и небанковских учреждений сократилось – НБУ

17:00 НБУ перешел к единой процедуре надзорных проверок и оценки SREP

16:58 Минфин на аукционах ОВГЗ 13 октября привлек в госбюджет более 6 млрд грн

15:42 НБУ предоставил небанковским финучреждениям возможность применять приложение «Дія»

13:29 Евро 13 октября ускорил снижение к доллару

12:30 Справочный курс гривны 13 октября понижен на 2,74 коп до 28,2374 грн/$1

11:59 Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 12.10.20

11:55 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 13.10.20

11:48 Остаток средств на корсчетах банков 13.10.20

11:45 Украинский индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 12.10.2020

09:43 Цена на золото 13 октября снижается на ожиданиях пакета поддержки экономики США

08:55 Доллар дорожает 13 октября в надеже на экономические стимулы в США

08:46 Фондовые биржи Азии 13 октября закрылись преимущественно ростом

08:12 Украинский рынок состоит из почти 50 платежных систем - НБУ

07:52 Фондовые индексы США 13 октября выросли

• дальше…

19:04 В мелком опте 13 октября повысились цен на бензины А-92 евро, А-95 евро

17:26 Стартовал проект обмена электронными счетами-фактурами между компаниями Украины и Польши

17:11 ЕБА обеспокоена отсутствием нормативно-правовой базы для запуска новой формы таможенной декларации

16:58 Минфин на аукционах ОВГЗ 13 октября привлек в госбюджет более 6 млрд грн

16:56 ГФС засекретила результаты аудита «Нафтогаза»

15:58 МВФ улучшил оценку падения ВВП Украины в 2020г до 7,2% и восстановления в 2021г до 3%

14:31 У Зеленского одобрили повышение в разы штрафов для бизнеса за нарушение карантина

13:52 Автогаз 13 октября дорожает в регионах

13:39 Зеленский подписал закон о моратории на банкротство бюджетных учреждений

13:34 Рост цен на нефть усилился 13 октября на данных из Китая

• дальше…

19:01 МВФ улучшил прогноз по мировой экономике

18:48 Конфликты на паузе: что изменил визит в Украину президента Польши Анджея Дуды

18:33 ВТО разрешила ЕС ввести пошлины на товары из США на $4 млрд по делу о Boeing

18:31 МИД Норвегии обвинил РФ в кибератаке на парламент страны

17:50 Китай обеспечит пик выбросов парниковых газов в следующем десятилетии

14:41 Кипр отменил предоставление гражданства в обмен на инвестиции

10:35 Исследование показывает, что повторное заражение SARS-CoV-2 возможно

12.10 «Покровитель интернета». Итальянский подросток может стать первым католическим святым из поколения «миллениалов»

12.10 Греция и Турция обменялись новыми обвинениями из-за Восточного Средиземноморья

12.10 ЕС включит Лукашенко в санкционный список из-за неготовности к диалогу с оппозицией - Боррель

12.10 Норвегия возобновит работу базы подводных лодок ради субмарин США

12.10 Кабмин утвердил изменения в налоговом соглашении с Австрией

12.10 Северная Корея показала на параде «ракету-монстра»

12.10 Кыргызстан: премьером избран Садыр Жапаров, бывший президент Атамбаев задержан

09.10 Регулятор Великобритании запретил продажу криптовалютных деривативов розничным инвесторам

• дальше…

07:58 Завершение реформы децентрализации: Зеленский подписал закон об изменениях в Бюджетный кодекс

12.10 Минобразования официально рекомендовало вузам перейти на удаленное обучение

12.10 Кличко анонсировал начало «длительного» закрытия крупнейшего мусорного полигона Украины

12.10 Степанов о привлечении частных лабораторий к проведению тестирования на Covid-19: будем отвозить им образцы

08.10 55% украинцев не знают, по какой системе пройдут местные выборы

08.10 В Украине появилась первая социальная сеть скидок

06.10 В Украине обновили приложение «Дія»: запустили цифровое свидетельство о рождении ребенка

05.10 Кличко рассказал о планах по ремонту дорог в Киеве на следующий год

01.10 Кабмин расширил перечень судоходных рек Украины

30.09 «Дія»: Теперь своим техпаспортом можно поделиться с другим водителем — Минцифры

30.09 Кабмин утвердил перенос трех рабочих дней в 2021 году

29.09 В Украине упростили процедуру иммиграции для желающих работать в стране

29.09 Кабмиин изменил правила въезда в Украину для иностранцев на период карантина

28.09 В Bolt рассказали о первых итогах работы проката электросамокатов в Киеве

25.09 Законом о столице «Слуги народа» повторяют Януковича - эксперт

• дальше…

18:48 Конфликты на паузе: что изменил визит в Украину президента Польши Анджея Дуды

17:49 Как Зеленский хочет провести лохотрон с вопросами

14:08 Опрос 25 октября, в отличие от референдума, не будет иметь прямых юридических последствий - Офис президента

13:42 САП обжаловала закрытие дела против Злочевского в Высшем антикоррупционном суде

12:59 Всеукраинский опрос пройдет не в рамках избирательных участков, а в урны волонтеров возле них – Лещенко

12:42 Проведение опросов в день голосования противоречит Избирательному кодексу - КИУ

11:02 Зеленский объявил о проведении 25 октября всенародного опроса

09:34 Коронавирус и рейтинги: Подпишут ли «слуги» себе приговор переносом выборов

07:58 Завершение реформы децентрализации: Зеленский подписал закон об изменениях в Бюджетный кодекс

12.10 Зеленский назначил уполномоченным АМКУ выходца из СБУ

12.10 Отрицание реальности. Как Зеленский воевал с Порошенко в Лондоне

12.10 Коломойский против Ощадбанка: олигарх оспаривает у банка $1,3 млрд российских активов

12.10 Набсовет «Нафтогаза» покидает иностранец: «Наростает саботаж со стороны коррумпированных сил»

12.10 Зеленский: членство в НАТО будет самой важной поддержкой Украине со стороны Запада

12.10 Игра Качурой: Когда в Верховной Раде создадут группу «Слуги народа — За жизнь»

• дальше…

15:55 Роботизированные автобусы скоро поедут по китайским городам

13:58 Роботизированные корабли пойдут караванами: военные США задумали систему «Морской поезд»

13:49 Samsung придумала невероятный гибрид смартфона, планшета и мини-ноутбка с гибким экраном

10:27 Rolls-Royce откажется от подсвеченной статуэтки «Духа экстаза»

12.10 Судья по иску Epic Games против Apple предупредила о последствиях для Microsoft, Sony и Nintendo

12.10 Пожилые водители оказались менее опасны, чем средневозрастные

12.10 Отчет: количество атак вирусов-вымогателей в среднем выросло на 50% в III квартале 2020 года

12.10 Ford объяснил, зачем снял с производства все седаны

12.10 Судья запретил Apple вредить бизнесу Epic Games

12.10 Американцы купили украинскую IT-компанию с офисами в Киеве и Днепре

12.10 Алена Дегрик Шевцова: пользователи какой мобильной ОС в Украине платят активнее и больше

12.10 Правительство поддержало изменение правил выдачи автономеров

09.10 Mercedes-Benz рассказал о шести новых электромобилях

09.10 Луноход Toyota будут заправлять топливом, сделанным на Луне

09.10 Кларксон назвал лучшие автомобили года

• дальше…

24.09 Богатейшим человеком Китая стал владелец Nongfu Spring Джонг Шаншан

23.06 Как пережить кризис: 5 рекомендаций для SEO-агентств и фрилансеров

24.04 Amazon использовала данные независимых продавцов для создания собственных бестселлеров

26.03 Рекламный рынок во время пандемии. Что происходит в украинской рекламе и чего ждать завтра

24.03 Как достучаться до тех, кто не любит Facebook

10.02 Специалисты прогнозируют рост рынка коммерческого PR в этом году на 5-12%

07.02 Лучшая автомобильная реклама Супербоула-2020

12.12 Крупнейшие финансисты мира назвали основателя Amazon Безоса бизнесменом десятилетия

26.11 Facebook будет платить пользователям за их данные

05.11 Четырехдневная рабочая неделя повысила производительность на 40% - Microsoft Japan

29.10 10 компаний Китая, вызывающих восхищение

23.10 Глава Nvidia — самый эффективный руководитель в мире

18.10 Грядёт революция в рекламе. Искусственный интеллект сможет дорисовывать рекламу в уже готовом видео

20.09 Где платят больше всего: топ-10 компаний мира

10.09 Основатель Alibaba Джек Ма уходит в отставку

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно