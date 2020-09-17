Финансовые новости
- |
- 17.09.20
- |
- 16:42
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Фракция Зеленского исключила подозреваемого в коррупции нардепа
15:40 17.09.2020 |
Депутатская фракция "Слуга народа" приняла решение исключить из своего состава народного депутата Александра Юрченко.
Как передает БизнесЦензор, об этом в ходе заседания парламента объявил первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук.
Ранее в четверг генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение народному депутату Александру Юрченко, которого НАБУ подозревает в участии в преступной схеме по внесению поправок в законопроекты за взятку.
Неофициальному помощнику Юрченко - Ивану Фищенко - 10 сентября было сообщено о подозрении в пособничестве в получении нардепом взятки в размере $13 тыс. за внесение поправок в законопроект в интересах частной компании. В целом взятка должна была составить $200 тыс.
Суд избрал меру пресечения Фищенко в виде ареста с возможностью внесения залога в размере 1,55 млн грн.
Статьи по теме:
14.09.20 Игры НАБУ с Офисом президента. Почему Сытник молчит о «слуге» - взяточнике
Сытник в очередной раз пытается уберечься от отставки, а у президента надеются не допустить распространения неприятной истории в преддверии местных выборов.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Разделить судьбу «слуг»: Как Кличко, отгородившись от Порошенко, ударил сам по себе
|Избирательная кампания «слуг народа». На каких двух китах она колышется
|Подарок для России: почему Кабмин сам подставился под торговые ограничения РФ
|Осенняя песня Деркача: Кто на самом деле заставляет Украину вмешиваться в американские выборы
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Фракция Зеленского исключила подозреваемого в коррупции нардепа
|Что будет с Сытником: Какой самый плохой вариант выбирает власть
|Гройсман: У нас с Порошенко были разные взгляды на децентрализацию
|Разделить судьбу «слуг»: Как Кличко, отгородившись от Порошенко, ударил сам по себе
|Избирательная кампания «слуг народа». На каких двух китах она колышется
|Подарок для России: почему Кабмин сам подставился под торговые ограничения РФ
|Осенняя песня Деркача: Кто на самом деле заставляет Украину вмешиваться в американские выборы
Это интересно
|Гибкие смартфоны станут тоньше благодаря новым OLED-панелям Samsung
|Кроссовер Jaguar F-Pace серьёзно обновлён
|Исследование: абсолютное большинство атак на облачные серверы нацелено на криптоджекинг
|Представлен iPad Air 4 — c дизайном iPad Pro, портом USB-C, поддержкой быстрой зарядки и боковым сканером отпечатков
|Представлен недорогой Apple iPad 8 на базе SoC Apple A12, с поддержкой Apple Pencil и портом USB-C
|Apple представила Watch SE — свои первые доступные смарт-часы. Их цена стартует с $279
|Представлены умные часы Apple Watch Series 6