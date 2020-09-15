Игры НАБУ с Офисом президента. Почему Сытник молчит о «слуге» - взяточнике

Денис Сарбей / Деловая столица

В НАБУ и Офисе президента продолжают молчать о разгорающемся скандале с возможной взяткой "слуге" Александру Юрченко - таким образом Артем Сытник в очередной раз пытается уберечься от отставки, а у президента надеются не допустить распространения неприятной истории в преддверии местных выборов.

В воскресенье, 13 сентября, одновременно несколько источников сообщили сенсационную новость о представителе президентской политсилы. Опальный депутат Гео Лерос, а за ним и бывший "радикал" Игорь Мосийчук сообщили, что представители НАБУ задержали помощника "слуги" Александра Юрченко. Тот якобы получал первый транша взятки за внесение его начальником законопроекта по обращению с бытовыми отходами, который, по словам Лероса, должен быть стоить "спонсорам" $200 тыс. Позже Телеграм -канал "Темный рыцарь" сообщил, что в этом деле являются подозреваемыми и другие депутаты от "Слуги народа" - Кривошеев, Жупанин и Шипайло.

Несмотря на более чем весомый повод для огласки такого события, в НАБУ до сих пор молчат о неназванном помощнике депутата, который, судя по всему, остается на свободе, как и о каких-либо-следственных действиях. Прежде, чем ответить на вопрос о причинах такого молчания, следует сказать несколько слов о самом Юрченко.

Нынешний председатель подкомитета по вопросам обращения с бытовыми отходами комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг был избран в парламент по 211 округу (Голосеевский район Киева) от партии "Слуга народа" как беспартийный. В 2015 году он баллотировался в Киевсовет от партии "УКРОП", был помощником бизнес-партнера Коломойского Александра Шевченко.

В VII созыве (2012-2014 годы) Юрченко был помощником другого Александра Шевченко, депутата, который представлял ВО "Свобода". В VIII созыве Верховной Рады Юрченко был помощником депутатов - "укроповцев" Тараса Батенко и Андрея Денисенко (с 2015 года), и Елены Сотник (в 2014 году) от Объединения "Самопомощь". Кроме того, Юрченко позиционирует себя как общественный активист, занимающийся борьбой с незаконными застройками.

Запомнился же нардеп отнюдь не общественной деятельностью или какими-то полезными инициативами. Знакомые с политической повесткой дня украинцы знают, что в прошлом году Юрченко вместе с Андреем Холодовым и Александром Дубинским вносил изменения в "табачный" законопроект №1049. Суть поправки, которую протолкнули депутаты - установление торговой наценки на сигареты для оптовой и розничной реализации в интересах продавцов.

Скандал с взятками высокопоставленным политикам - совсем не редкость в Украине. Взять хотя бы "янтарное дело" бывшего депутата от БПП Борислава Розенблата. Происходило все так: в 2016 году в рамках расследования нелегальной добычи янтаря на нардепа Борислава Розенблата вышла агент НАБУ "Катерина". Она назвалась представителем компании "Фуджейра" из ОАЭ, которая якобы намеревалась добывать и экспортировать янтарь из Житомирской области. Депутат должен был за деньги помочь агенту получить лицензию на пользование недрами и вместе с Максимом Поляковым внести законодательные поправки в Таможенный и Налоговый кодекс специально под "Фуджейру", в том числе чтобы компания платила меньшую ренту за добычу янтаря. Сумма взятки, предложенной депутатам, якобы составила $300 тыс. Сам Розенблат сразу же назвал происходящее провокацией, и все время расследования настаивал именно на такой версии произошедшего. В результате Окружной административный суда Киева признал незаконными оперативно-розыскные мероприятия детективов НАБУ в отношении депутата, да и доказательства, собранные детективами, не впечатлили служителей Фемиды. Из этой истории становится понятно, что доказать получение взятки - совсем непросто, и у сотрудников НАБУ, по сути, нет ни одного успешного кейса в этом отношении.

На фоне этой ретроспективы не особенно убедительно выглядит и история с лоббизмом Юрченко - ведь предполагаемые "спонсоры" депутата, которые пытались его коррумпировать, нигде не упоминаются в законопроекте - там нет названий конкретных структур, под которых он якобы написан.

Более вероятным объяснением произошедших событий, о которых до сих пор молчат и НАБУ, и представители власти, представляется некая игра между директором Бюро Артемом Сытником и Офисом президента. Первый находится в весьма шатком положении после решения КС о неконституционности его назначения на должность и, видимо, очень нервничает. Свидетельством такого предположения может быть заявление близкого к Сытнику главы ЦПК Виталия Шабунина, который несколько дней назад стал призывать к "свержению Владимира Зеленского мирным путем".

Стороннему наблюдателю могло бы показаться, что устами Шабунина Сытник объявляет войну ОП и самому Зеленскому, но это впечатление не учитывает всей истории взаимодействия "зеленой" власти с НАБУ и его руководителем. Практически сразу после выборов президента главный антикоррупционер демонстрировал Зеленскому готовность работать "на благо Украины" вместе. Впрочем, идиллия длилась недолго - после изгнания из Кабмина представителей "соросят" отношения Сытника с ОП серьезно охладели. Несмотря на это Сытник не унывал и продолжал попытки наладить контакт, делая определенные уступки Банковой. Яркий пример - история с увольнением кировоградского губернатора Андрея Балоня, который попался на взятке. Судя по всему, директор Бюро не давал отмашки задерживать Зе-губернатора, пока его не уволил Кабмин. То есть чисто информационно получилось так, что власть к губернатору-взяточнику отношения не имеет, и НАБУ этому явно поспособствовало.

С тех пор прошло несколько месяцев, за которые позиции Сытника сильно ослабли. Кроме того, в ближайшее время судьи примут решение по еще одному делу, связанному с НАБУ, оценив соответствие закона о Бюро Конституции. В профессиональной среде есть мнение, что КС признает неконституционным не весь закон, а некоторые его положения, в том числе и статью о назначении руководителя Бюро президентом.

Итак, Сытник все еще пытается выторговать у ОП иммунитет, то показывая незначительный компромат на представителей власти, то придерживая более серьезные материалы. Конечно, Андрею Ермаку, да и самому Зеленскому, такая ситуация не по нраву, поэтому руководитель ОП давно собирает аргументы за отставку Сытника. Но не стоит забывать, что, кроме сложной процедуры увольнения директора Бюро, у него есть довольно мощное лобби в американских властных структурах, которое уже не раз спасало его от гнева украинской власти - как нынешней, так и прежней. Поэтому свежая история с Юрченко - лишь эпизод в игре Сытника с Офисом президента.