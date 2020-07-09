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НАБУ продолжит расследование «дела Логвинского», но будет ограничено решением ЕСПЧ
08:11 09.07.2020 |
В Национальном антикоррупционном бюро Украины получили решение Европейского суда по правам человека, которым тот отказал в снятии иммунитета с экс-депутата Георгия Логвинского, но настаивают, что расследование будет продолжено.
Об этом заявили в НАБУ, комментируя полученный отказ.
При этом, несмотря на публичные замечания из Страсбурга, в НАБУ настаивают на корректности проведенного ими расследования.
"Европейский суд по правам человека не позволил привлечь бывшего народного депутата, одного из контроллеров компании "Золотой мандарин ойл", к уголовной ответственности за организацию коррупционной схемы с завладением 54 млн грн" - говорится в сообщении.
В НАБУ признают, что вынесенное в Страсбурге решение "фактически делает невозможным сообщение (Логвинский) о подозрении". "Вместе с тем, досудебное расследование в отношении остальных 6 участников коррупционной схемы, среди которых - бывший правительственный уполномоченный по делам ЕСПЧ, первый заместитель министра юстиции, бенефициар частной компании и еще три человека, приближенные к экс-нардепу, - продолжается. Все эти участники схемы, расследуемой в рамках уголовного производства, получили подозрения", - заявили в Бюро.
В НАБУ косвенно признали, что допустили ошибки, которые были жестко раскритикованы в решении ЕСПЧ и стали основанием для отказа Страсбурга в снятии иммунитета с Георгия Логвинского.
"Мы внимательно проанализируем решение Европейского суда по правам человека и учтем его аргументы в работе следствия", - добавили представители Бюро.
Как сообщалось ранее, Европейский суд по правам человека вынес беспрецедентное решение, которым отказал Украине в снятии иммунитета с Георгия Логвинского, а также увидел в действиях НАБУ нарушение международного права.
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