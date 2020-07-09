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ЕСПЧ отказался снимать иммунитет с экс-депутата Логвинского и обвинил НАБУ в нарушениях
07:58 09.07.2020 |
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес беспрецедентное решение, которым отказал Украине в снятии иммунитета с Георгия Логвинского, бывшего народного депутата ("Народный фронт") и мужа судьи ЕСПЧ Анны Юдковской.
Об этом "Европейской правде" сообщили в пресс-службе суда.
Это первое решение в истории Суда, которым он отказал в снятии иммунитета, защищающего ближайших родственников судей ЕСПЧ (как действующих, так и бывших).
Одновременно с этим Суд заявил, что увидел в действиях Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) нарушения международного права.
В коротком решении, изложенном на двух страницах, сообщается, что 3 марта в ЕСПЧ официально обратилось НАБУ, попросив выяснить, есть ли у Логвинского защита от уголовного преследования, а если есть - то снять ее. Из НАБУ передали в Страсбург данные уголовного производства №52017000000000361. Ранее сообщалось, что в этом производстве Бюро расследует якобы мошенническую схему, в рамках которой государство в рамках мирового соглашения заплатило возмещение частной компании "Золотой Мандарин", которая судилась с Украиной в ЕСПЧ.
Между тем, в ЕСПЧ решили, что обстоятельства этого дела не стоит анализировать вовсе, поскольку и без них Суд имеет основания не доверять НАБУ.
В решении отмечается, что Анна Юдкивская предоставила объяснение, почему она против снятия иммунитета со своего мужа. Также свои объяснения предоставил секретарь ЕСПЧ, который еще до обращения НАБУ знал об уголовном преследовании Логвинского. Суть этих объяснений в решении не раскрывается. В то же время, Суд утверждает, что получил достаточно данных о неприемлемых действиях украинских следователей.
"Некоторые следственные мероприятия, проведенные НАБУ - в том числе скрытое наблюдение - распространялись на Логвинского с четким намерением сбора доказательств в отношении него и проведения расследования против него", - отмечает решение ЕСПЧ, напоминая, что такими действиями НАБУ нарушило конвенцию об иммунитетах и привилегии Совета Европы , стороной которой является Украина.
Более того, в ЕСПЧ считают, что в НАБУ действовали с нарушением принципов беспристрастного расследования. "Есть свидетельства того, что во время проведения расследования НАБУ давило на свидетелей", - говорится в документе. По мнению Суда, "указанные действия НАБУ по поиску свидетельств против Логвинский несовместимы с его иммунитетом ... а также сами по себе противоречат сути иммунитета и подрывают целостность процедуры его снятия".
В завершение решения Европейский суд по правам человека отмечает, что Украина "не продемонстрировала достаточных гарантий (не)использования в уголовном процессе доказательств", добытых в нарушение международного права.
На основании этого суд отказался снимать иммунитет, который действует в отношении семьи судьи Юдкивской и предоставляется пожизненно.
Как известно, в деле "Золотого Мандарина" НАБУ обвиняет Логвинского и ряд экс-чиновников Минюста в действиях, которые привели к потерям государства на сумму 54 млн грн. Обвиняемые же утверждают, что лишь выполняли обычные для ЕСПЧ процедуры.
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