Денис САРБЕЙ / Деловая столица

Предвыборная команда "Евросолидарности" усилилась экс-секретарем СНБО Александром Турчиновым, который официально возглавил штаб партии, и поспособствует консолидации избирателей Петра Порошенко.

О своем новом назначении Турчинов сам сообщил через "Фейсбук" во вторник, 30 июня.

"Мне больно наблюдать, как страна, которая еще с прошлого года была искусственно загнана в кризисную парадигму, неуклонно приближается к социально-экономической катастрофе. Мне больно наблюдать, как национальная безопасность и оборона, которым я посвятил часть своей жизни, снова становятся далеко не первым приоритетом страны, что в условиях войны недопустимо. Дилетантизм и популизм, как раковая опухоль, разрушают управленческую вертикаль, ведут к хаосу и дестабилизации", - написал Турчинов.

Опытный аппаратчик, он сразу пообещал привлекать в кампанию качественные кадры, а также работать во имя объединения патриотических сил, не интересуясь депутатским мандатом либо должностями на госслужбе.

Широкой общественности нового главу штаба своей партии представил сам Петр Порошенко, готовившийся к очередному допросу в ГБР. Турчинов по этому поводу отметил, что "снова в нашу жизнь возвращаются заказные дела и политические преследования оппонентов, что обесценивает достижения Революции достоинства и кровь украинских патриотов".

В "ЕС" нового-старого союзника встретили позитивно. Так, народный депутат Алексей Гончаренко считает, что Турчинов организационно усилит партию.

"Мы все знаем и даже враги признают, что Александр Турчинов в состоянии организовать все, от партии до многомиллионной страны в сложных условиях. У него большой опыт работы в условиях давления, репрессий, с которыми мы сейчас столкнулись", - заявил депутат.

По его мнению, приход Турчинова в партию - это начало объединения, к которому призывала "ЕС" других национал-демократов и патриотов. Бывшие коллеги Кровавого Пастора из "Народного фронта" также положительно оценили кооперацию Турчинова с ЕС.

"Приход в Турчинова в "Евросолидарность" означает системную, концентрированную эффективность. Владимир Зеленский, сочувствую. Будет больно", - написал своей странице в "Фейсбук" бывший депутат от "Народного фронта" Леонид Емец.

Знакомые с внутренней кухней "ЕС" наблюдатели утверждают, что согласился Турчинов на должность не сразу, поддавшись после долгих уговоров Порошенко и народного депутата Виктории Сюмар из своего окружения.

Примечательно, что Порошенко, по информации источников "ДС", приглашал Турчинова руководить штабом еще на прошлогодних президентских выборах, но тогда Турчинов не согласился это сделать.

История взаимоотношений пятого президента и бывшего секретаря СНБО - вообще очень непростая и довольно длинная. Например, во времена президентства Виктора Ющенко Порошенко конфликтовал с Турчиновым едва ли не чаще, чем с Юлией Тимошенко, чьим ближайшим соратником в "Батькивщине" очень долго был будущий и.о. президента. Так, по некоторой информации, после Оранжевой революции, узнав, что Тимошенко предлагает на пост министра внутренних дел Турчинова, Порошенко, занимавший тогда должность секретаря СНБО, воспрепятствовал этому назначению, и министром стал Юрий Луценко.

Получив после бегства Януковича полномочия главы государства, Турчинов окончательно порвал с Тимошенко. А перед досрочными парламентскими выборами уже бывший и.о. президента, поговаривают, убедил сомневавшегося Арсения Яценюка не идти с БПП на выборы одной колонной, из-за чего Порошенко, возможно, не получил подконтрольного парламентского большинства. Турчинов примкнул к "Народному фронту" и был избран народным депутатом от этой партии.

К концу 2014-го Порошенко и Турчинов пересмотрели свои отношения, результатом чего стало назначение Турчинова секретарем СНБО.

Год назад Турчинов предлагал Порошенко создать новую партию, которую называл условно "Всеукраинским объединением патриотов", но пятый президент от идеи отказался, и сотрудничества не вышло ни на парламентских, ни на президентских выборах.

Сейчас же Турчинов якобы получил карт-бланш на выстраивание процессов в штабе "ЕС", в котором он будет работать с давно знакомыми лицами. Так, отбором кандидатов на выборы снова занимается бывший депутат Сергей Березенко, который может стать замглавы избирательного штаба.

Партстроительство курирует народный депутат Максим Саврасов, с медиа и пиаром работает пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко, информационно-аналитической работой занимается народный депутат Ростислав Павленко. Политтехнологиями заведует Олег Медведев , который работает в связке с Игорем Грынивым и Викторией Сюмар.

В целом, новый-старый союзник в лице Турчинова - очень хорошее приобретение для Порошенко. Такое кадровое решение должно консолидировать электоральное ядро Порошенко - в партии явно будут уделять основное внимание работе с избирателями Центральной и Западной Украины.