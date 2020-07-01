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Турчинов возглавит штаб «Евросолидарности»
11:09 30.06.2020 |
Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов возглавит штаб партии "Европейской Солидарности". Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
"Украине необходима мирная перезагрузка власти. Нашему государству нужны ответственные профессионалы, способные остановить разрушение экономики, защитить страну и заставить всех считаться с национальными интересами сильной и независимой Украины", - заявил он.
"Меня не интересует депутатский мандат или государственные должности, но чтобы помочь объединительному процессу и подготовить качественные кадры эффективных управленцев, я принял предложение возглавить штаб, который создает ведущая украинская оппозиционная политическая сила "Европейская солидарность", - подчеркнул Турчинов.
Ранее на внеочередных выборах в Верховную Раду 26 октября 2014 года Турчинов был избран народным депутатом Украины от "Народного фронта". С 22 февраля до 27 ноября 2014 года -председатель Верховной Рады. С 23 февраля по 7 июня 2014 года - исполняющий обязанности президента Украины.
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