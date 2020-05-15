Трамп внес кандидатуру нового посла США в Украине на рассмотрение Сената

Президент США Дональд Трамп в четверг, 14 мая, внес в Сенат кандидатуру Кита Дейтона в качестве нового американского посла в Украине. Ранее отставной генерал-лейтенант Дейтон занимал должность военного атташе в посольстве США в России.

Дейтон вышел в отставку в 2010 году, сейчас он возглавляет Европейский центр по изучению вопросов безопасности имени Джорджа Маршалла в немецком городе Гармиш-Партенкирхене. Кит Дейтон также является американским советником по вопросам обороны в Украине. Помимо английского, владеет русским и немецким языками.

Должность посла США в Украине вакантна с мая 2019 года. До этого времени посольский пост занимала Мари Йованович, которая была отозвана Дональдом Трампом. Йованович была одним из ключевых свидетелей по делу об импичменте Трампа.

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