Виталий Портников: Украине повезло с новым послом США

Виталий Портников / vot-tak.tv

В иные годы решение американского президента о назначении нового посла в Украине могло бы заинтересовать исключительно украинских политиков и дипломатов. В самих Соединенных Штатах, не говоря уже об остальном мире, такое назначение неизменно затерялось бы в ворохе новостей, так как не имело бы особого значения по сравнению с ключевыми дипломатическими номинациями в европейских столицах, Москве или Пекине.

Но на этот раз наблюдатели говорят не только о фигуре посла, но и о самом факте появления нового руководителя американского дипломатического представительства в Киеве. Посла США в украинской столице нет уже почти год - после того как в мае 2019-го до окончания срока своих полномочий из Киева уехала Мари Йованович, отставки которой публично требовали представители ближайшего окружения президента США, включая его собственного сына. Вскоре посла, назначенную на эту должность еще в период президентства предшественника Трампа Барака Обамы, обвинит в нелояльности и сам президент. Более того, окажется, что о Йованович во время знаменитого телефонного разговора с Трампом будет негативно отзываться и неискушенный в политике и дипломатии украинский президент Владимир Зеленский.

Новый посол должен замять скандал с участием предыдущего

А сама Йованович из мало кому известного в Вашингтоне дипломата превратится в одного их ключевых свидетелей на слушаниях по импичменту президента США. И даже после ее отъезда посольство в Киеве не перестало быть эпицентром противостояния американских дипломатов и Белого дома. Временный поверенный в делах США в Киеве Уильям Тейлор, который уже возглавлял посольство в 2006-2009 годах, тоже стал одним из участников процесса импичмента и подтвердил, что президент США оказывал давление на президента Украины по вопросу о начале расследования против компании, в которой работал сын конкурента Трампа, бывшего вице-президента США Джозефа Байдена.

Именно поэтому решение о кандидатуре нового американского посла в Украине оказалась столь важным назначением накануне президентских выборов в США. Добавим к этому, что на Западе сейчас вряд ли понимают, какую именно политику на российском направлении собирается осуществлять администрация Владимира Зеленского и какое влияние на главу государства оказывает его давний покровитель олигарх Игорь Коломойский, важная мишень американского правосудия. Так что новому послу придется думать и о том, чтобы минимизировать результаты скандала с давлением Трампа на Зеленского, и о том, чтобы продемонстрировать такой уровень поддержки, который поможет самому Зеленскому более реалистично посмотреть на окружающий мир и справиться с новыми вызовами.

Донбасс как Ближний Восток

Наблюдатели считают, что у нового посла, отставного генерала Кита Дейтона, это может получиться. Новый назначенец - опытный профессионал в сфере безопасности, который занимал ответственные должности на Ближнем Востоке. Именно поэтому война на Донбассе отнюдь не станет для него необычным опытом. Кроме того, Дейтон - сильный аналитик, который до своего назначения возглавлял Европейский центр по вопросам безопасности имени Джорджа Маршалла, один из ведущих американских интеллектуальных центров в Европе. При этом Дейтон уже привлекался Пентагоном для помощи в осуществлении военных реформ в Украине во время президентства Петра Порошенко. Так что нельзя сказать, что Украина будет для него новым местом приложения усилий. И уж наверняка не новой темой для Кита Дейтона станет российское давление на страны постсоветского пространства.

Можно сказать, что Дональд Трамп сделал выбор в пользу человека, к которому не будет претензий у конгрессменов и который не будет накануне американских выборов восприниматься в Вашингтоне и Киеве как лоббист личных интересов главы государства. После скандала с давлением на Зеленского, в который оказалось втянуто посольство в Киеве, это самое логичное решение из всех возможных. И учитывая, что президент США отнюдь не всегда стремится к логичным решениям, можно констатировать, что на этот раз Украине просто повезло.