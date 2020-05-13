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Разумков заявил, что не планирует баллотироваться на пост мэра Киева
15:36 13.05.2020 |
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков не собирается выдвигать свою кандидатуру на должность городского головы Киева.
"В ближайшее время менять место работы я не собираюсь", - сказал Разумков на брифинге в среду, отвечая на вопрос, будут ли выдвигать его кандидатуру на должность мэра Киева.
По его словам, он лучше будет заниматься тем, чем занимается в настоящее время, и надеется, что он отвечает тем критериям, которые должны быть у председателя Верховной Рады.
"Я надеюсь, что я достаточно эффективно выполняю, и буду выполнять свою работу", - сказал спикер.
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