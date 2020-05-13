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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

От Качуры до Разумкова: Кого Зеленский бросит в битву с Кличко за Киев

14:08 13.05.2020 |

Политика

 Юрій Васильченко / Depo.ua

Инсайды о якобы желании ОП видеть Дмитрия Разумкова кандидатом в мэры столицы можно расценить как признак внутривидовой борьбы в Зе-команде за право баллотироваться под брендом "Слуга народа".

В разных телеграм-каналах начала курсировать информация со ссылкой на источники в президентском Офисе, якобы президенту Зеленскому предложили выдвинуть кандидатом в мэры Киева главу ВР Дмитрия Разумкова, потому что тот "является единственным, кто сможет победить Кличко". "Таким образом, - продолжает анонимный писарчук, - глава Офиса президента хочет достичь сразу нескольких целей, первое - убрать неудобного / несговорчивого спикера, а второе - не дать выдвинуть кандидатом Дубинского. Вишенка на торте - должность мэра столицы для власти, о которой уже можно забыть". Но чуть позже этот же канал сообщил: Разумков отказался, но Ермак просит президента таки уговорить спикера. Напомним: этот источник слива инсайдов из коридоров власти эксперты связывали и с отставным Андреем Богданом, и с заместителем председателя Офиса Кириллом Тимошенко. Кто на самом деле этот аноним, сказать трудно, но Банковую он пинает. Да и вбросы иногда сбываются. Будет ли так с баллотированием Разумкова?

Эту историю сразу надо разделить на несколько частей. Первая: почему вообще появилась тема выдвижения кандидата от пропрезидентской партии. Ответ как будто на поверхности - потому что скоро стартует предвыборная кампания, надо определяться. Однако, на самом деле, проблема глубже, и заключается она в том, что у власти нет своего кандидата в мэры Киева, но есть достаточно много желающих таким кандидатом стать. И пока в ОП выбирают, кое-кто из "слуг" активно презентует себя в медиа. К примеру, Александр Дубинский. Depo.ua предполагал, что создать реальную конкуренцию Виталию Кличко он вряд ли сможет, а вот навредить и нынешнему мэру, и другим участникам гонки - способен.

То есть, здесь два варианта: или Дубинского действительно не хотят выдвигать под брендом "слуг" и ищут другую фигуру, либо же использует его фамилию в качестве пугалки. Мол, если Разумков не согласится, куда же деваться, отправим Дубинского. Впрочем, есть большое сомнение, что Дубинский будет баллотироваться под брендом президентской партии. Он не так давно заявлял, что если бы не "Слуга народа", то был бы он в партии Шария.

Среди желающих стать кандидатом в мэры Киева от "слуг" называют еще одного довольно медийного нардепа, Александра Качуру. Недавно он устроил батл с Кличко в прямом эфире ахметовского канала "Украина 24". Вспомнил об обыске у заместителя мэра Николая Поворозника (сейчас отстраненного на время расследования), обвинил мэрию в коррупции, а еще напомнил про Шулявский мост. История вокруг этого сооружения действительно будет одной из ключевых технологий, которую оппоненты станут использовать против Кличко. Поэтому, если Качура действительно претендует на кандидатство, ему следует поискать что-то более оригинальное.

Итак, вывод: у Банковой согласованного выдвиженца нет. И это удивляет, ведь если там действительно хотят отобрать кресло у Кличко, то должны были давно подобрать ему соперника. И этот соперник должен был бы уже презентовать свой план развития Киева. Сейчас же наблюдаем внутреннюю борьбу между несколькими фигурами за право баллотироваться от "СН". То есть, речь идет не о плане развития Киева, а о попытке прийти к власти исключительно на критике действующей столичной власти. Но вот проблема - критиканов будет десятка три.

Вторая часть истории о Разумкове, точнее, об упоминании его фамилии - а хотят ли на Банковой вообще устраивать серьезную драку с Кличко. Совсем недавно СМИ и отдельные депутаты от "слуг" (к примеру, Гео Лерос) рассказывали о существовании "сговора" между столичной командой и командой ОП, о "смотрящих" по Киеву от власти и тому подобные интересные вещи. Что Кличко, мол, заручился поддержкой в верхах. То есть, либо относительно договоренности - ложь, либо правда, и мэра Киева собираются "кинуть", или просто в информационное пространство запустили фейк о планах ОП касательно Разумкова. Чтобы посмотреть, пойдут ли круги по воде. То есть, как на это будут реагировать и мэрия, и сам спикер.

И, третья часть истории - действительно ли Разумков согласится. На данный момент никакого смысла это делать у него нет. На должности председателя Верховной Рады ему удалось избежать персональных скандалов и отстраниться от скандалов, связанных с фракцией "Слуга народа". Поэтому его личный рейтинг вряд ли пострадал в результате десятков "зашкваров" монобольшевиков. Если так пойдет и дальше, то на фоне властной команды Разумков будет достаточно выгодно выделяться. И это делает его интересным для групп влияния, учитывая перспективы после Зеленского. А пойти сейчас на выборы в столице будет означать подставиться под массу грязи, которая льется на всех кандидатов. Потому что кампания ожидается очень грязная, и из нее никто в белом не выйдет.

Однако может случиться так, что Разумкова отправят на выборы, несмотря на его желание. Банковой нужно узнаваемое лицо команды, паровоз, который потянет в Киевсовет вагончики с посаженными в них ноунеймами. То есть, здесь не столько вопрос победы над Кличко, сколько получение "зеленого" монобольшинства в горсовете. После достижения этого результата можно возвращаться обратно в кресло спикера. Правда, проигрыш в мэрской гонке - плохо для рейтинга. И вот вопрос - лучшим ли для рейтинга будет выигрыш приза в виде "электрического стула" мэра?
 

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