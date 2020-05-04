Трамп определил кандидатуру следующего посла США в Украине

Президент США Дональд Трамп объявил о своей кандидатуре на пост посла в Украине.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Белого дома.

Белый дом сообщил, что Трамп предлагает на пост посла Кита Дейтона, нынешнего директора Центра Джорджа К. Маршалла в Гармише (Германия), и старшего советника США из обороны в Украине.

Дейтон также служил в армии США в течение 40 лет, в том числе работал координатором по вопросам безопасности в Израиле и Палестинской администрации, а также директором по стратегии, планов и политики в Пентагоне и был военным атташе в посольстве в России.

Дипломат владеет немецким и русским языками.

Отношения США с Украиной были в центре пристального внимания после того, как утечка деталей телефонного разговора Трампа с президентом Владимиром Зеленским привел к запуску процедуры импичмента.

Демократы обвинили Трампа в том, что он оказывал давление на Украину с целью преследования его политического оппонента Джо Байдена. Свидетели позже свидетельствовали перед Конгрессом, что Трамп удержал миллионы долларов военной помощи Киеву.

Среди деталей, выявленных в ходе расследования импичмента Конгресса, был заговор соратников Трампа, включая бывшего мэра Нью-Йорка Руди Джулиани, с целью отстранения предыдущего посла США в Украине Мари Йованович от занимаемой должности.

В прошлом году американскую миссию в Украине возглавляли два поверенных в делах: Уильям Тейлор, занимавший должность посла США в 2006-2009 годах, и Кристина Квин, возглавляющая миссию по это время.

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"Я здесь и буду здесь с вами, чтобы понимать и услышать, что нужно вам путем проведения постоянных встреч, консультаций, налаживания диалога и после анализа ситуации", - отметил К.Дейтон,.