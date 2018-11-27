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В Минобороны и Генштабе ВСУ начал работу стратегический советник от США Дейтон
15:21 27.11.2018 |
В Министерстве обороны и Генеральном штабе Вооруженных сил Украины начал работу стратегический советник от США Кит Дейтон, сообщает пресс-служба украинского оборонного ведомства.
Согласно сообщению пресс-службы, представила новоназначенного советника министру обороны Украины Степану Полтораку посол США в Украине Мари Йованович.
"Я здесь и буду здесь с вами, чтобы понимать и услышать, что нужно вам путем проведения постоянных встреч, консультаций, налаживания диалога и после анализа ситуации", - отметил К.Дейтон, который также является директором Европейского центра исследования проблем безопасности Джорджа Маршалла.
В рамках встречи стороны обсудили вопросы внедрения принципиальных проектов оборонной реформы в Украине, в частности мероприятия, которые проводятся в оборонном ведомстве в связи с принятием закона Украины "О национальной безопасности", внедрение гражданского контроля в Минобороны, усиление прозрачности закупок с целью предотвращения злоупотреблений в этой сфере, реформирования военного образования, проведения оборонного обзора и реформы управления ВСУ.
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