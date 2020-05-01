Стало известно, кто оплатил рейс «Мрии» из Китая с грузом против COVID-19

В сети строительных гипермаркетов "Эпицентр" сообщили, что оплатили рейс самолета Ан-225 "Мрия", которым 23 апреля доставили из Китая защитные маски, перчатки и костюмы для борьбы с распространением COVID-19 в Украине.

В компании отмечают, что изначально приняли решение не озвучивать участие в финансировании рейса.

Также гендиректор сети Петр Михайлишин подтвердил, что часть груза предназначалась для продажи в Эпицентре. А для передачи в больницы компания закупила 2 млн медицинских масок, 75 000 защитных костюмов и 30 000 очков.

"Сейчас во всем мире невероятная конкуренция за медицинские товары. Ценой больших усилий, использовав многолетние контакты с производителями и поставщиками в Китае, компании удалось закупить этот груз для Украины. После сложных переговоров достигнуты договоренности с ГП "Антонов" на доставку груза, несмотря на огромный лист ожидания на самолет "Мрия", - подчеркнул Михайлишин.

При этом он отметил, что "Эпицентр" - коммерческая структура и работает для того, чтобы обеспечить потребителей товарами первой необходимости.

В компании сообщили, что груз оформлен с освобождением от уплаты ввозной пошлины и НДС, от которых, согласно изменениям в законодательство, освобождаются все медицинские товары, как гуманитарного, так и коммерческого назначения.

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