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Главный скандал недели. Что известно о масках Зеленского, «Эпицентре» и прайсах Гереги
17:55 30.04.2020 |
У Зеленского объяснили, как медгруз из Китая оказался на прилавках "Эпицентров", но этим только еще больше подставили президента.
Все началось с того, что на прошлой неделе в Украину из Китая доставили очередной груз, состоявший из медтоваров. На борту транспортного самолета-рекордсмена Ан-225 "Мрия" привезли столь же рекордный объем медицинского груза для борьбы с коронавирусом. Ценный груз поистине огромного объема в 1300 куб. м, который должен был быть доставлен в украинские больницы, торжественно вместе со своей командой в аэропорту встречал президент Владимир Зеленский.
"Наша "Мрия" привезла в Украину 12 млн масок как для больниц, так и для аптечных сетей. Также привезли около 260 тыс. защитных очков для наших медиков и более 100 тыс. защитных костюмов пятого уровня защиты", - заявил президент.
Скандал, в который превратилась уже обыденная, по сути, доставка медгрузов из Китая, разгорелся позже. Как оказалось, разрекламированная Зеленским якобы бесплатная помощь для украинских медиков, не совсем помощь, да и не бесплатная, ведь груз превратился в товар, который перекочевал на полки строительного гипермаркета. "Эпицентр". То есть груз предназначался для бизнеса Александра Гереги, но он разрешил президенту сделать на якобы "гуманитарке" политический пиар с налетом героизма во имя спасения жизней. Именно так ситуацию начали объяснять украинцам политики, блогеры и журналисты, в числе которых и нардеп от "Голоса" Кира Рудык. Ответом стало массовое негодование в соцсетях, которое по времени совпало еще и с протестной акцией бизнеса под Кабмином.
Позже в сеть попало еще и одно из писем Гереги, которые он пишет мэрам городов и нардепам, предлагая обращаться к нему за помощью, конечно, не бесплатно.
Опубликованное письмо адресовано главе КГГА Виталию Кличко.
"Уважаемый Виталий Владимирович! На прошлой неделе самолет "Мрия" доставил в Украину большую партию медицинских масок, очков, стерильных комбинезонов пятой степени защиты, а также другие товары противоэпидемического назначения. Все они имеют европейский и украинский сертификаты качества. Когда будет заказана большая партия, цена будет меньше (прайс товаров прилагается). Если будет ваша заинтересованность, то просим вас обращаться со всеми вопросами к определенным лицам в компании "Эпицентр К", - написал Герега мэру Киева.
На этом фоне весьма интересны цены, по которым продают "гуманитарный груз" в "Эпицентрах". Так, халат защитный продают по цене 800 грн, маски одноразовые предлагают купить по цене 550 грн за 50 штук (по 11 грн за штуку).
На фоне протестов мелких предпринимателей и рыночников, которые потеряли доход и работу, скандал оказался довольно масштабным. В Офисе президента отреагировали на ситуацию со значительным опозданием и рассказали, что полет "Мрии" в Китай оплачивался коммерческими структурами.
"Все очень просто, как и говорил президент, этот самолет оплачивался не из государственного бюджета. Он оплачивался коммерческими структурами. Поэтому на этом самолете, опять же как говорил президент, был как гуманитарный груз, так и коммерческий, который везли для продажи", - сообщил заместитель главы ОПУ Кирилл Тимошенко .
Чиновник добавил, что гуманитарный груз везли для раздачи в больницы и другие учреждения, где необходима эта гуманитарка: "Здесь нет никакого секрета. Там на этом самолете был как гуманитарный, так и коммерческий груз".
Пока о том, что "гуманитарка" из последнего рейса "Мрии" дошла хоть в одну украинскую больницу, неизвестно ничего. В то же время, согласно открытым данным, в Украине коронавирусом заразились почти 2 тыс. медиков - в Минздраве отмечают, что причиной этого является в том числе недостаточное обеспечение персонала необходимыми средствами индивидуальной защиты.
Возвращаясь к истокам скандала, нужно отметить, что до сих пор у Зеленского так и не прокомментировали, на каких основаниях Александр Герега перевозил коммерческий груз самолетом, принадлежащим госкомпании "Авиалинии Антонова", каковы были условия сделки и ее оплата. Если это бартер, то пусть в ОП открыто заявят - мол, государство предоставило борт, а Герега профинансировал рейс, заодно доставив свой товар. Если же нет, то общество заслуживает знать, сколько стоил пиар президента на доставке ходового товара для не самого бедного украинского бизнесмена.
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