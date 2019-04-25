Труба заявляет о 4 исках в Окружном админсуде Киева против него

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба заявляет о наличии в Окружном админсуде Киева 4 исков против него.

Об этом он сказал на брифинге, передают Українські Новини.

"На данный момент в Окружном админсуде Киева находится 4 иска против директора ГБР", - сказал он.

По его словам, в частности, это иск о блокировании выборов Совета общественного контроля ГБР, другой иск касается отмены регламента исполнения полномочий директора ГБР.

Также на 2 мая назначен иск о законности допуска Трубы к конкурсу на должность директора ГБР.

Труба связывает эти иски с необходимостью определенных сил повлиять на него и на ГБР.

Как сообщали Українськi Новини, Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство по факту возможной государственной измены и других преступлений директора Госбюро расследований Романа Трубы, расследование проводит Служба безопасности Украины.

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