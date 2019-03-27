Финансовые новости
- |
- 27.03.19
- |
- 17:23
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
В МИД озвучили позицию Украины по Голанским высотам
Украина в вопросе Голанских высот руководствуется уставом ООН и решениями Совбеза ООН, последнее из которых определяет эту территорию оккупированной Израилем.
Об этом 26 марта заявила пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко.
"Вопросы Голанских высот неоднократно рассматривались СБ ООН, который принял соответствующие решения, в частности, резолюции № 242 от 1967 г., № 465 от 1980 г., № 497 от 1981 г.
Наше государство продолжает последовательно выступать за достижение всеобъемлющего мирного урегулирования на Ближнем Востоке и учета законных интересов Израиля в сфере безопасности", - подчеркнула она.
Отметим, что резолюция №497 определяет статус Голанских высот как сирийской территории, оккупированной Израилем.
Напомним:
* 25 марта президент США Дональд Трамп подписал декларацию о признании суверенитета Израиля над спорной территорией Голанских высот.
* 21 марта президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что Соединенным Штатам следует признать полный суверенитет Израиля над Голанскими высотами.
* В ЕС заявили, что продолжают считать эту территорию оккупированной.
* В России выступили против признания США Голанских высот. По мнению главы российского МИД, такая политика противоречит международному праву и "усугубляет положение на всем Ближнем Востоке". Кроме того, РФ обвинила США в двойных стандартах касательно признания Голанских высот и непризнания аннексии Крыма.
* В ответ, глава Госдепартамента Майкл Помпео заявил, что намерения США признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами в то время, как за аннексию Крыма введены санкции против России, не является политикой двойных стандартов.
* Организация Объединенных Наций продолжит политику непризнания суверенитета Израиля над Голанскими высотами несмотря на политическую декларацию, которую подписал Трамп.
* Голанские высоты, в прошлом часть Сирии, были захвачены Израилем в 1967 году в ходе Шестидневной войны. Аннексия Голанских высот не признана ни мировым сообществом, ни Советом Безопасности ООН.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Почему Зеленский должен был послать на выборы вместо себя Голобородько
ТОП-НОВОСТИ
|Кто заработает, если Украина откажется от асфальтовых дорог
|Луценко: сегодня будет зарегистрировано производство о незаконном пересечении границы в связи с полетом Бойко и Медведчука в Москву
|Эксперты спрогнозировали влияние президентских выборов на финансовый рынок Украины
|Что помогает артиллеристам ВСУ пользоваться тактикой «хит-н-ран»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Почему Зеленский должен был послать на выборы вместо себя Голобородько
|Нидерланды и Австралия начали переговоры с РФ по MH17
|Луценко: сегодня будет зарегистрировано производство о незаконном пересечении границы в связи с полетом Бойко и Медведчука в Москву
|В МИД озвучили позицию Украины по Голанским высотам
|Эксперты спрогнозировали влияние президентских выборов на финансовый рынок Украины
|Что помогает артиллеристам ВСУ пользоваться тактикой «хит-н-ран»
Это интересно
|Что нужно знать о реформе авторского права в ЕС
|Шаг к закрытому обществу? ЕС поддержал реформу авторского права
|Компания McDonald's приобрела стартап Dynamic Yield, работающий в сфере технологий искусственного интеллекта
|Беспроводная гарнитура Huawei Freelace может подзаряжаться от смартфона
|Флагманские смартфоны Huawei P30 и P30 Pro представлены официально
|Топ-10 старейших компаний в мире
|Игры в корне изменят основную стратегию монетизации Google