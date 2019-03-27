В МИД озвучили позицию Украины по Голанским высотам

Украина в вопросе Голанских высот руководствуется уставом ООН и решениями Совбеза ООН, последнее из которых определяет эту территорию оккупированной Израилем.

Об этом 26 марта заявила пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко.

"Вопросы Голанских высот неоднократно рассматривались СБ ООН, который принял соответствующие решения, в частности, резолюции № 242 от 1967 г., № 465 от 1980 г., № 497 от 1981 г.

Наше государство продолжает последовательно выступать за достижение всеобъемлющего мирного урегулирования на Ближнем Востоке и учета законных интересов Израиля в сфере безопасности", - подчеркнула она.

Отметим, что резолюция №497 определяет статус Голанских высот как сирийской территории, оккупированной Израилем.

Напомним:

* 25 марта президент США Дональд Трамп подписал декларацию о признании суверенитета Израиля над спорной территорией Голанских высот.

* 21 марта президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что Соединенным Штатам следует признать полный суверенитет Израиля над Голанскими высотами.

* В ЕС заявили, что продолжают считать эту территорию оккупированной.

* В России выступили против признания США Голанских высот. По мнению главы российского МИД, такая политика противоречит международному праву и "усугубляет положение на всем Ближнем Востоке". Кроме того, РФ обвинила США в двойных стандартах касательно признания Голанских высот и непризнания аннексии Крыма.

* В ответ, глава Госдепартамента Майкл Помпео заявил, что намерения США признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами в то время, как за аннексию Крыма введены санкции против России, не является политикой двойных стандартов.

* Организация Объединенных Наций продолжит политику непризнания суверенитета Израиля над Голанскими высотами несмотря на политическую декларацию, которую подписал Трамп.

* Голанские высоты, в прошлом часть Сирии, были захвачены Израилем в 1967 году в ходе Шестидневной войны. Аннексия Голанских высот не признана ни мировым сообществом, ни Советом Безопасности ООН.