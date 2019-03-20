Финансовые новости
- |
- 20.03.19
- |
- 21:23
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Турецкий БПЛА точно уничтожил цели в рамках испытаний в Украине - Турчинов
14:42 20.03.2019 |
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов подчеркивает, что появление турецкого беспилотного летательного аппарата Bayraktar TB2 выводит украинскую беспилотную авиацию на новый уровень.
"Этот новый ударный беспилотный комплекс выводит нашу беспилотную авиацию на качественно новый уровень. Bayraktar TB2 может проводить разведку боевых позиций врага, расположенных на расстоянии до 4000 км, точно уничтожать цели с высоты 7 км, и находиться в воздухе 24 часа", - цитирует А.Турчинова пресс-служба СНБО.
По его данным, этот беспилотник, стартовав с аэродрома в г.Староконстантинов (Хмельницкая обл.), "выполнил боевое задание, точно уничтожив цели на Житомирском полигоне".
Испытания турецкого беспилотного летательного аппарата Bayraktar TB2 прошли успешно, о чем заявил президент Украины Петр Порошенко на полигоне в Хмельницкой области.
6 марта на заседании СНБО П.Порошенко сообщил, что турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2, о поставках которых ранее договорились украинская и турецкая стороны, уже находятся в Украине и вскоре начнутся их испытания.
4 ноября 2018 года в ходе официального визита в Турцию П.Порошенко посетил производство компании Baykar Makina, которая является одним из мировых лидеров в производстве мощных беспилотных авиационных комплексов.
12 января 2019 года украинская государственная компания "Укрспецэкспорт" и турецкая компания Baykar Makina подписали соглашение о закупке для украинской армии ударных беспилотников Bayraktar TB2.
По словам П.Порошенко, соглашение между "Укрспецэкспортом" и Baykar Makina является частью мероприятий по расширению военно-технического сотрудничества между Украиной и Турцией и "полностью соответствует стратегическому курсу Украины" в НАТО, к его стандартам и открытому мировому рынку вооружения".
"Эти новейшие ударные беспилотники оперативно-тактического уровня, кроме высокотехнологичных характеристик, также могут быть довооружены современным высокоточным ракетным вооружением для уничтожения бронетехники, инженерных и фортификационных сооружений, а также морских целей", - написал П.Порошенко в соцсети Фейсбук, комментируя подписание договора.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Кабмин внес изменения в устав «Нафтогаза»
|Последнее шоу. Дадут ли Ляшко деньги на парламентские выборы?
|Зеленский за налоговую амнистию
|Кабмин в среду продлит контракт с правлением «Нафтогаза» на год – Гройсман
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Порошенко ввел в действие решение СНБО о дополнительных санкциях к юридическим и физлицам, причастным к агрессии РФ
|СНБО поручил СБУ завершить проверку юрлиц для введения санкций в отношении телеканалов NewsOne и «112 Украина»
|Турецкий БПЛА точно уничтожил цели в рамках испытаний в Украине - Турчинов
|Последнее шоу. Дадут ли Ляшко деньги на парламентские выборы?
|Зеленский за налоговую амнистию
|Великолепная восьмерка. Зачем Тимошенко так много технических кандидатов
|Деньги Онищенко для Тимошенко. Почему телеканалам не будет интересен этот скандал
Это интересно
|Google анонсировала контроллер и платформу для облачного гейминга Stadia
|«Доступный» среднемоторный Aston Martin появится в 2022 году
|Все модели Mercedes-AMG станут подключаемыми гибридами
|Стиральная машина Redmi 1A с загрузкой 8 кг обойдётся в $119
|Топ-10 самых дорогих городов для жизни в 2019 году
|Hyundai показал, какой будет новая Sonata
|Впервые в истории беспилотник Airbus доставил груз с берега на корабль в порту Сингапура