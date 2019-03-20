Турецкий БПЛА точно уничтожил цели в рамках испытаний в Украине - Турчинов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов подчеркивает, что появление турецкого беспилотного летательного аппарата Bayraktar TB2 выводит украинскую беспилотную авиацию на новый уровень.

"Этот новый ударный беспилотный комплекс выводит нашу беспилотную авиацию на качественно новый уровень. Bayraktar TB2 может проводить разведку боевых позиций врага, расположенных на расстоянии до 4000 км, точно уничтожать цели с высоты 7 км, и находиться в воздухе 24 часа", - цитирует А.Турчинова пресс-служба СНБО.

По его данным, этот беспилотник, стартовав с аэродрома в г.Староконстантинов (Хмельницкая обл.), "выполнил боевое задание, точно уничтожив цели на Житомирском полигоне".

Испытания турецкого беспилотного летательного аппарата Bayraktar TB2 прошли успешно, о чем заявил президент Украины Петр Порошенко на полигоне в Хмельницкой области.

6 марта на заседании СНБО П.Порошенко сообщил, что турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2, о поставках которых ранее договорились украинская и турецкая стороны, уже находятся в Украине и вскоре начнутся их испытания.

4 ноября 2018 года в ходе официального визита в Турцию П.Порошенко посетил производство компании Baykar Makina, которая является одним из мировых лидеров в производстве мощных беспилотных авиационных комплексов.

12 января 2019 года украинская государственная компания "Укрспецэкспорт" и турецкая компания Baykar Makina подписали соглашение о закупке для украинской армии ударных беспилотников Bayraktar TB2.

По словам П.Порошенко, соглашение между "Укрспецэкспортом" и Baykar Makina является частью мероприятий по расширению военно-технического сотрудничества между Украиной и Турцией и "полностью соответствует стратегическому курсу Украины" в НАТО, к его стандартам и открытому мировому рынку вооружения".

"Эти новейшие ударные беспилотники оперативно-тактического уровня, кроме высокотехнологичных характеристик, также могут быть довооружены современным высокоточным ракетным вооружением для уничтожения бронетехники, инженерных и фортификационных сооружений, а также морских целей", - написал П.Порошенко в соцсети Фейсбук, комментируя подписание договора.

