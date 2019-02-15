Финансовые новости
- |
- 15.02.19
- |
- 10:07
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Суд арестовал главу Херсонского облсовета Мангера и установил залог 2,5 млн гривен
09:00 15.02.2019 |
Шевченковский районный суд Киева арестовал председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера и установил залог 2,5 млн гривен.
Об это сказал судья Александр Кипчарский, передают Українськi Новини.
Решение было вынесено около 3:00 пятницы.
Рассмотрение ходатайства длилось с 12 по 15 февраля.
Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и СБУ об аресте Мангера, но установил залог 2, 5 млн гривен.
Как сообщали Українськi Новини, 11 февраля Генпрокуратура сообщила Мангеру о подозрении в заказе убийства Гандзюк.
Статьи по теме:
11.02.19 Лозинский-2: Станет ли Мангер «убийцей» рейтинга Тимошенко
«Батькивщина» упустила момент, когда нужно было избавиться от балласта в виде Мангера. А сейчас спасти рейтинг их лидера могут разве что так называемые «активисты», которые способны посеять недоверие к любому расследованию.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Небесный «Нептун». Какие преимущества получит авиационный вариант украинской ракеты
ТОП-НОВОСТИ
|Доллар резко подорожал на межбанке 14 февраля
|А если вдруг? Может ли Зеленский выиграть второй тур
|Кейс Харона. Почему встревожиться должен Новинский
|ГБР против «Батькивщины»: Почему антикоррупционеры взялись за Тимошенко
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Суд арестовал главу Херсонского облсовета Мангера и установил залог 2,5 млн гривен
|Небесный «Нептун». Какие преимущества получит авиационный вариант украинской ракеты
|А если вдруг? Может ли Зеленский выиграть второй тур
|Кейс Харона. Почему встревожиться должен Новинский
|ГБР против «Батькивщины»: Почему антикоррупционеры взялись за Тимошенко
|Суд арестовал $300 тыс. Насирова на счетах в Великобритании
Это интересно
|Крупные отели и авиакомпании шпионят за пользователями через свои приложения
|Богатые трудоголики обеспечивают рост доходов в США
|Ford задействовала функцию предупреждения о сходе с полосы в мебели для спальни
|В Microsoft не считают Internet Explorer браузером и призывают отказаться от его использования
|Nissan Leaf 2 назвали самым выгодным в эксплуатации электромобилем
|Американским военным понадобилась новая компьютерная архитектура
|Компания Gocycle представила электровелосипед, который складывается за 10 секунд