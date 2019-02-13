Лозинский-2: Станет ли Мангер «убийцей» рейтинга Тимошенко

Ігор Петренко / Depo.ua

«Батькивщина» упустила момент, когда нужно было избавиться от балласта в виде Мангера. А сейчас спасти рейтинг их лидера могут разве что так называемые «активисты», которые способны посеять недоверие к любому расследованию.

Сегодня утром заместитель Генерального прокурора Украины Дмитрий Столярчук лично вручил председателю Херсонского областного совета Владиславу Мангеру подозрение в организации заказа убийства херсонской активистки и чиновницы Екатерины Гандзюк. Для вручения подозрения в организации преступления, совершенного по корыстным мотивам, на заказ, с особой жестокостью, по предварительному сговору группой лиц (то есть по ч.3 ст. 27, п.4, п.6, п.11, п.12 ч.2 ст.115 УК Украины) в Херсон специально выехала группа процессуальных руководителей, следователей ГПУ и СБУ. Мангера должны доставить в столичный суд, где ему изберут меру пресечения. Если главу областного совета арестуют, то свой отпуск, который начался сегодня и продлится минимум до президентских выборов, он проведет за решеткой.

Подробно суть подозрения на брифинге расписал Генпрокурор Юрий Луценко. В схеме организации и осуществления убийства, продемонстрированной журналистам, один квадратик был заклеен. Это место тех, кто помогал подозреваемым, кто покрывал их и кто помог одному из организаторов сбежать из Украины. Луценко опроверг причастность к преступлению председателя Херсонской ОГА Андрея Гордеева, его заместитель Евгений Рищук, отстранен от должности по собственному заявлению, дает показания СБУ. По словам Генпрокурора, о его причастности к убийству Гандзюк пока не говорится, однако есть основания говорить о возможном участии Рищука в коррумпированных схемах, связанных с аферами с лесом на Херсонщине.

Кое-кто из журналистов упрекнул Луценко в политической ангажированности, мол, представителю "Батькивщины" вручили подозрение, а представителям БПП - нет. Глава прокуратуры возразил: один из фигурантов дела Игорь Павловский, был помощником народного депутата из БПП Николая Паламарчука. Что касается Гордеева и Рищука, то здесь Луценко призвал не пользоваться эмоциями, и в случае, если есть доказательства их причастности, давать показания.

Напомним, как развивались события в "деле Гандзюк" и как следствие узнало о роли в нем Владислава Мангера. 31 июля 2018 года исполняющую обязанности управляющего делами исполнительного комитета Херсонского городского совета, советника херсонского городского председателя Екатерину Гандзюк возле ее подъезда облили серной кислотой. Она получила ожоги 40 процентов тела и была отправлена на лечение в столицу. Сама пострадавшая заявляла, что заказчиками нападения могут быть действующие или бывшие представители власти.

Нападение на Гандзюк всколыхнуло украинское общество. Состоялись многочисленные акции протеста под зданиями органов власти с требованием расследовать преступление, найти и наказать его организатора и исполнителей. Активисты запустили в соцсетях кампанию "Кто убил Катю Гандзюк?". 3 августа министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк. Им оказался ранее судимый херсонец Николай Новиков. Через три недели его выпустили из-под стражи ввиду беспочвенности обвинений. После этого в Нацполиции сообщили, что нападением руководил ветеран АТО, который использовал своих товарищей по службе.

Вскоре произошла череда задержаний. Задержали Вячеслава Вишневского, Виктора Горбунова, Владимира Васяновича, Сергея Торбина и Никиту Грабчука. Все они являются участниками АТО. Торбин в подозрении фигурирует как организатор покушения, а Грабчука называют непосредственным исполнителем нападения.

4 ноября прошлого года жертва нападения скончалась в больнице. Полиция переквалифицирует производство, по которому расследуется нападение на статью "Закончено убийство". А уже 6 ноября Верховная Рада создала Временную следственную комиссию для расследования преступлений против Екатерины Гандзюк и других общественных активистов.

Кстати, 6 февраля истек срок полномочий этой комиссии. Как сообщил председатель ВСК Борислав Береза, комиссия намерена сделать промежуточный отчет в парламенте и просить о продлении своих полномочий. Помогло ли существование депутатской комиссии следствию, и чем именно занимались ее члены, кроме собственного пиара, - остается невыясненным. Так же пока не совсем понятно, что нового после Луценко будет в этом отчете.

Но вернемся к хронологии событий. 12 ноября 2018 по подозрению в соучастии в убийстве задержан Игорь Павловский, экс-помощник депутата от "Блока Петра Порошенко" Николая Паламарчука. Тогда же в Херсоне горел дом Павловского. 4 декабря Генпрокурор заявил, что в деле об убийстве Гандзюк объявлено подозрение организатору преступления, ранее осужденному Левину по прозвищу "Москал" - по версии следствия, ключевой фигуры в совершении покушения. По словам Луценко, Левин выехал из Украины в день, когда полиция задержала первых подозреваемых по делу.

Именно тогда заговорили о возможной причастности к покушению Мангера. Нардеп Мустафа Найем сообщил, что Левин является членом известной в области банды, а по совместительству - помощником депутата областного совета Николая Ставицкого, который, в свою очередь, близок к председателю облсовета Владиславу Мангеру. Также, по его словам, Левин сейчас находится в Доминиканской республике, а его отец - в Херсоне. И дальше занимается вырубкой леса. 21 января 2019 года Левина объявили в розыск.

28 января отец херсонской активистки Виктор Гандзюк обратился к президенту Украины Петру Порошенко и лидеру партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко с открытым письмом, в котором потребовал дать политическую оценку действиям председателя Херсонской облгосадминистрации Андрея Гордеева, его заместителя Евгения Рищука и главы Херсонского областного совета, представителя "Батькивщины" Владислава Мангера, которые, по словам отца Гандзюк, тесно сотрудничают с подозреваемым в организации убийства его дочери "Москалом".

9-го февраля партия "Батькивщина" исключила Мангера из своих рядов и рекомендовала ему освободить кресло председателя Херсонского облсовета. Однако участники инициативы "Кто убил Катю Гандзюк?" посетили с плакатами встречу Тимошенко с избирателями на столичном Подоле. Это закончилось столкновениями активистов с полицией, но это уже другая история. Основная же - учитывая предвыборную кампанию, возможный арест Мангера и значительный информационный резонанс этого дела наносит мощный удар по кандидатке в президенты. Если бы ее штаб поставил вопрос об исключении подозреваемого из партии и его отзыве с должности хотя бы несколько месяцев назад, этот удар был бы минимальным.

Что-то похожее у Тимошенко уже было накануне президентских выборов 2010-го года. Тогда член ее парламентской фракции Виктора Лозинского заподозрили в убийстве 16 июня 2009 года Валерия Олийныка, жителя села Грушки Ульяновского района, что на Кропивнитчины. Сначала соратники Юлии Владимировны заняли круговую оборону, однако она сама требовала от Лозинского сложить мандат.

После того, как ВР поддержала представление ГПУ о снятии с него депутатской неприкосновенности, депутат скрылся и находился в розыске. Тимошенко о нем регулярно напоминали, однако своевременный отказ от защиты "зашквареного" коллеги позволил ей минимизировать негатив. 1 марта 2010-го, уже после проигрыша Тимошенко на президентских выборах Лозинский сам сдался СБУ. Он был приговорен сначала к 15 годам, затем срок уменьшался, а вышел экс-депутат из заключения в конце ноября 2016-го года благодаря "закону Савченко".

Сейчас у Юлии Владимировны ситуация хуже - причастность ее соратника к громкому убийству в самый разгар кампании станет весомым козырем против нее. Можно не сомневаться: ей будут напоминать о Мангере во время всех ее встреч с избирателями и во время всех телеэфиров. Однако и здесь у Тимошенко есть спасительная соломинка - недоверие общества к результатам следствия, любого, не только этого, которое подстрекают так называемые "активисты". Они до последнего попытаются качать историю с Гордеевым и давить на следствие. Несмотря на то, что генпрокурор Луценко заявлял, что делать этого не надо. Вопрос лишь в том, захотят ли эти активисты спасать реноме Тимошенко.