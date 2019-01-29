Певец Вакарчук не намерен выдвигаться в Президенты

Певец Святослав Вакарчук не намерен выдвигаться в Президенты на выборах 2019 года.

Об этом говорится в его сообщении в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Я неоднократно заявлял: власть как таковая, президентский пост как таковой - мне не интересны. Меня интересуют настоящие изменения в стране. И чтобы расставить все точки над "і", снять все вопросы, официально заявляю: я, Святослав Вакарчук, не буду участвовать в президентских выборах 2019 года", - написал он.

В то же время певец заявил о намерении участвовать в политической жизни страны.

"Вместе с моей командой, я буду работать над тем, чтобы проевропейские силы победили. Я буду работать над тем, чтобы привести во власть как можно больше молодых профессионалов - людей будущего, тех, для кого справедливость и государственные интересы - превыше всего", - подчеркивает Вакарчук.

Как сообщали Українськi Новини, 25 декабря артист, руководитель студии "Квартал 95" Владимир Зеленский просил Центральную избирательную комиссию зарегистрировать его кандидатом в Президенты на выборы 31 марта.

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