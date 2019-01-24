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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Многозначительная пауза Вакарчука с окончательным решением насчет его политического будущего явно излишне затянулась

17:24 24.01.2019 |

Политика

 Тарас КЛОЧКО / Деловая столица

Очередное заявление о политических намерениях от рок-звезды Святослава Вакарчука внесло не слишком много ясности в крайне волнительный для многих его поклонников вопрос - будет ли он баллотироваться в президенты.

Похоже, фронтмен "Океана Эльзы" в том, что касается политики, решил взять на вооружение методы своей коллеги на эстрадно-развлекательном поприще Верки Сердючки. Проводница с неустроенной личной жизнью, как известно, имела надежду "выйти замуж за принца", для чего планировала довести объект своей любви долгим и мучительным ожиданием ответа "до паники", чтобы потом вцепиться мертвой хваткой в обомлевшую от долгожданного "да" коронованную особу.

У Вакарчука все происходит практически так же, за тем исключением, что объект соблазнения не принц, а украинский избиратель, который уже и со счета сбился, сколько раз Святослав на прямой вопрос, идет ли он в президенты, отвечал расплывчатым "ни да, ни нет". Последний такой ответ Вакарчука, нужно признаться, внес на крупицу больше новой информации, чем предыдущие, потому и вызвал изрядное бурление в умах украинцев. В Лондоне, во время ивента "Реальные перемены в Украине - залог успешного будущего", на очередной вопрос о своем участии в политике, Вакарчук ответил лаконично и по-английски "ай эм ин", что переводится как "я в деле", добавив уже привычное "и скоро вы узнаете больше".

После чего из уст музыканта последовала речь о том, что власть как таковая его не интересует, но он "хотел бы привести в украинскую политику много новых лиц", поскольку "смотреть на все эти лица на билбордах вокруг Киева невыносимо". Отсюда логично последовало поднадоевшее клише, что Украине "нужны новые лидеры" и так любимый многочисленными зрадофилами пассаж о том, что российская агрессия - это вопрос второстепенный. Главной темой на выборах должна быть борьба с коррупцией и другие внутренние проблемы.

Однако вернемся к главному заявлению Вакарчука. Его английское "ай эм ин" вроде бы должно обозначать "я буду принимать участие в выборах", вот только до конца так и не ясно, в каких именно и в каком качестве. Особенно если принять во внимание ремарку о том, что главное для музыканта - не власть, а желание привести в политику много новых лиц. Вся эта многозначность оставляет Святославу широкое поле для маневров.

Время на то, чтобы подать документы в ЦИК и зарегистрироваться кандидатом в президенты уже на этих выборах, у Вакарчука есть. Вот только далеко не факт, что перспектива ввязываться в грязную политическую бойню с легионом претендентов на главное кресло страны привлекает ранимого и лиричного рокера. Говоря о том, что власть сама по себе его не интересует, Вакарчук, скорее всего, не лукавит. Иначе он не уходил бы из парламента 10 лет назад, да и не тянул бы драматичную паузу с решением о баллотировании так долго.

Да и нужно признаться, что с объявлением решения идти в президенты на этих выборах, если таковое у Вакарчука есть, он явно опоздал. Кампания уже в разгаре, состав участников известен, роли фаворитов и аутсайдеров распределены, и решение Святослава присоединиться будет похоже на попытку запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда, что для рок-звезды, претендующего на звание морального авторитета нации, как-то несолидно. К тому же президент, помимо прочего, должен быть еще и решительным парнем, что совсем не соотносится с откладыванием столь важного поступка на последний момент.

Однако личное участие в выборах - далеко не единственный вариант старта, а правильнее сказать рестарта, политической карьеры Вакарчука. Можно ведь публично поддержать кого-то из уже имеющихся претендентов, тем более что желающих привлечь столь авторитетную фигуру хватает. От Гриценко и Садового, публично призывающих Вакарчука себе в команду, до Порошенко и Тимошенко, которые молчат, но явно были бы не против заполучить столь популярного VIP-агитатора. Но и такой вариант для лидера "Океана Эльзы" вряд ли выглядит слишком привлекательным. Вакарчук на то и фронтмен, роль второго плана не отвечает его амбициям.

Куда вероятнее выглядит вариант с участием Вакарчука уже в парламентских выборах во главе тех самых "новых лиц", которых он обещает привести в политику. Вот только украинская политическая традиция предполагает обязательное участие любого мало-мальски сильного лидера в президентской кампании, если не в качестве кандидата в президенты, то хотя бы в качестве группы поддержки кого-то из фаворитов.

Эту традицию Вакарчук может попробовать поломать, чтобы "выстрелить" как "новое лицо", тогда, когда билборды с кандидатами в президенты станут совсем уж невыносимыми для большинства избирателей. И хотя у Святослава уже есть не слишком позитивный опыт парламентской деятельности, вариант со вторым пришествием в Раду, но уже в качестве лидера партии, а не "свадебного генерала", каковым он был в составе НУ-НС в 2007-м, выглядит наиболее вероятным.

Как бы то ни было, но многозначительная пауза Вакарчука с окончательным решением насчет его политического будущего явно излишне затянулась. Если раньше это могло нагнать какую-никакую интригу, то сегодня все больше похоже на обычную робкую нерешительность. И если Вакарчук и правда "в деле", то пора начинать делать что-то еще, кроме озвучивания постулатов теории госуправления вкупе с переживаниями вслух о судьбе многострадальной родины. В противном случае можно оказаться не "в деле", а "не при делах", пусть и в роли высокоморального и авторитетного гуру. Который к тому же практически не рискует потерять ни свой авторитет, ни свой моральный облик, потому что не принимает никаких решений и не несет за них ответственность. Хотя, вполне возможно, что большего Вакарчуку на самом деле и не нужно.
 

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