Регламентный комитет Рады считает представления на снятие неприкосновенности, задержание и арест депутата Березкина законными

Комитет Верховной Рады по вопросам регламента и организации работы парламента считает представления на снятие неприкосновенности, задержание и арест депутата Станислава Березкина (депутатская группа "Воля народа") законными.

Соответствующее решение принято на заседании комитета в понедельник, передают Українськi Новини.

Комитет решил, что 3 представления Генеральной прокуратуры являются законными, так как были внесены законным субъектом, а также постановил, что представления о задержании и аресте Березкина являются недостаточно обоснованными и немотивированными.

Так, Березкин подозревается в завладении совместно с близкими родственниками и бизнес-партнерами 20 млн долларов Ощадбанка.

По данным Специализированной антикоррупционной прокуратуры, он организовал схему завладения 20 млн долларов под предлогом получения кредита.

Указанные средства были необходимы для обеспечения покупки корпоративных прав одного из предприятий на побережье Черного моря.

Поскольку размера обеспечения для выдачи кредита было недостаточно, по предварительному сговору с работниками банка, привлеченными к преступлению, соучастники составили договор о якобы поставке товара, по которому право требования денежных средств на сумму более 100 млн гривен было передано в качестве обеспечения кредита.

После принятия в конце рабочего дня решений кредитного комитета и правления банка о выдаче кредита ночью соответствующий договор был безотлагательно подписан.

Во исполнение запланированного полученные кредитные средства были перечислены на счета в иностранных банках и использованы для приобретения корпоративных прав одного из предприятий на морском побережье.

Указанные корпоративные права в дальнейшем были распределены между сыном, дочерью депутата и его бывшим бизнес-партнером.

Кроме потери средств в результате безосновательной выдачи кредита, банковское учреждение также понесло убытки на сумму сформированного резерва - более 130 млн гривен.

Березкина подозревают в правонарушениях по ст. 191 (растрата имущества), ст. 209 (отмывание доходов, полученных преступным путем), ст. 364 (злоупотребление властью), ст. 366 (служебная подделка).

Как сообщали Українськi Новини, 7 ноября генеральный прокурор Юрий Луценко просил Верховную Раду разрешить снятие неприкосновенности, задержание и арест депутата Станислава Березкина ("Воля народа").

Депутат Рады Березкин ("Воля народа") отрицает свою причастность и причастность своей семьи к хищению 20 млн долларов кредита Ощадбанка.





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