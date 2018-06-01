Финансовые новости
- |
- 01.06.18
- |
- 03:44
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Гройсман назвал письмо Данилюка послам G7 неприемлемым и необоснованным
22:16 31.05.2018 |
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает неприемлемым письмо министра финансов Александра Данилюка послам "Большой семерки", в котором проинформировал о конфликте с премьер-министром.
"Мы с коллегами-министрами после заседания правительства в присутствии Данилюка обсуждали этот вопрос. Все коллеги считают, что даже такое письмо было абсолютно неприемлемым, а его реакция была неоправданной и эмоциональной", - сказал В.Гройсман в эфире телеканала "112. Украина" в четверг вечером.
По словам главы правительства, А.Данилюк "извинился за это письмо, сказал, что это его ошибка, что он неправильно сделал". "Но, тем не менее, это было письмо уже не про Данилюка, который написал в Еврокомиссию, это было письмо, которое подрывает доверие к самой Украине, что является абсолютно необоснованным", - добавил В.Гройсман.
Как сообщалось, на заседании правительства 23 мая А.Данилюк безуспешно пытался добиться назначения своего советника Яны Бугримовой на должность заместителя министра по вопросам таможенной политики. После короткой перепалки с премьером Владимиром Гройсманом министру было отказано в этой просьбе. В ходе обмена мнениями министр финансов даже допустил подготовку представления о его отставке, но позже заявил, что не намерен подавать в отставку.
Глава Минфина также обратился к послам G7 с письмом, чтобы избежать возможных манипуляций вокруг информации о его конфликте с главой правительства. Согласно документу, обнародованному "Экономической правдой" 31 мая, который был написан до поездки В.Гройсмана в Брюссель 25 мая, А.Данилюк подчеркнул, что настаивает на праве формировать самостоятельно свою команду без согласования с премьером или президентом, который хотел назначения заместителем министра лиц, лоббируемых депутатами Игорем Кононенко и Ниной Южаниной.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Як врятувати Європу: промова Сороса про нову фінансову кризу та про майбутнє ЄС
|Решение Кабмина о переподчинении ГФС незаконно и не будет обнародовано – глава Минфина
|Данилюк пожаловался на Гройсмана G7
|Докажет ли Безсмертный, что он чуть лучше Бобула
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Гройсман назвал письмо Данилюка послам G7 неприемлемым и необоснованным
|НАТО помогает Украине создать киберполигон ВСУ
|Россия поддержала Венгрию в споре с Украиной в НАТО
|Решение Кабмина о переподчинении ГФС незаконно и не будет обнародовано – глава Минфина
|ЕС об «убийстве» Бабченко: Украина имеет право защищать свой национальный интерес
|Данилюк пожаловался на Гройсмана G7
Это интересно
|Бюджетный смартфон Meizu 6T представлен официально
|Google страдает от плюрализма мнений сотрудников
|Vivo Y83 стал первым смартфоном на платформе Helio P22
|Skoda построила бронированный Superb
|Xiaomi представила DLP-проектор Mijia Projector за $626
|Coca-Cola впервые выпустила алкогольный напиток. Но только в Японии
|Цены на новые смарт-телевизоры Xiaomi Mi TV 4C, 4X и 4S стартуют со $160