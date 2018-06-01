Гройсман назвал письмо Данилюка послам G7 неприемлемым и необоснованным

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает неприемлемым письмо министра финансов Александра Данилюка послам "Большой семерки", в котором проинформировал о конфликте с премьер-министром.

"Мы с коллегами-министрами после заседания правительства в присутствии Данилюка обсуждали этот вопрос. Все коллеги считают, что даже такое письмо было абсолютно неприемлемым, а его реакция была неоправданной и эмоциональной", - сказал В.Гройсман в эфире телеканала "112. Украина" в четверг вечером.





По словам главы правительства, А.Данилюк "извинился за это письмо, сказал, что это его ошибка, что он неправильно сделал". "Но, тем не менее, это было письмо уже не про Данилюка, который написал в Еврокомиссию, это было письмо, которое подрывает доверие к самой Украине, что является абсолютно необоснованным", - добавил В.Гройсман.

Как сообщалось, на заседании правительства 23 мая А.Данилюк безуспешно пытался добиться назначения своего советника Яны Бугримовой на должность заместителя министра по вопросам таможенной политики. После короткой перепалки с премьером Владимиром Гройсманом министру было отказано в этой просьбе. В ходе обмена мнениями министр финансов даже допустил подготовку представления о его отставке, но позже заявил, что не намерен подавать в отставку.

Глава Минфина также обратился к послам G7 с письмом, чтобы избежать возможных манипуляций вокруг информации о его конфликте с главой правительства. Согласно документу, обнародованному "Экономической правдой" 31 мая, который был написан до поездки В.Гройсмана в Брюссель 25 мая, А.Данилюк подчеркнул, что настаивает на праве формировать самостоятельно свою команду без согласования с премьером или президентом, который хотел назначения заместителем министра лиц, лоббируемых депутатами Игорем Кононенко и Ниной Южаниной.